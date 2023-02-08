Beşiktaş transferi resmen duyurdu! Onur Bulut’tan 3.5 yıllık imza

Süper Lig’de zirvenin gerisinde kalan ve transfer döneminde kadrosuna yapacağı hamlelerle yarışa tutunmayı hedefleyen Kara Kartal’da bir transfer daha açıklandı. Daha önce Al Nassr’dan ayrılan eski golcüsü Vincent Aboubakar ve Konyaspor’un başarılı orta sahası Amir Hadziahmetovic’i renklerine bağlayan Siyah-Beyazlılar uzun süredir peşinde olduğu Kayserisporlu Onur Bulut’u da kadrosuna kattı.

Resmen duyurdular

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, profesyonel futbolcu Onur Bulut ile 2025-26 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalamıştır” denildi. Milli oyuncunun, Kayserispor’la olan sözleşmesini tek taraflı olarak feshettiği öğrenildi.

1 milyon Euro’luk opsiyon iddiası

Hatırlanacağı üzere Kayserispor sözleşmesi sezon sonunda bitecek Onur Bulut’un sözleşmesini uzatma konusunda anlaşma sağlamış ve milli futbolcuyla geçtiğimiz günlerde 3 yıllık yeni sözleşme imzalamıştı. Tecrübeli sağ bekin sözleşmesinde 1 milyon Euro’luk satın alma opsiyonunun da olduğu iddia edilmişti.

‘Fesih hakkı yoktu!’

Beşiktaş’ın transferi açıklamasının hemen ardından Sarı-Kırmızılılar’dan flaş bir açıklama geldi. Onur Bulut’un tek taraflı fesih hakkı olmadığına dikkat çeken Basın Sözcüsü Samet Koç, “Futbolcumuz Onur Bulut, Avukatı marifetiyle kulübümüze tek taraflı fesih bildirimi yapmıştır. Ancak belirtmek isterim ki, TFF’ye sunulan sözleşmede futbolcumuza tek taraflı fesih hakkı tanınmamıştır. Oyuncumuzun çıkış bakiyesi olduğunu düşünen büyük kulüplerin dikkatine sunarım” ifadelerini kullandı.

‘Onur’un burada olmasını isterim’

Hatırlanacağı üzere Dünya Kupası arasında bir basın toplantısı düzenleyen Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş özellikle isim vererek Onur Bulut’u istediğini dile getirmişti. Deneyimli hoca, “Elimizde Rosier gibi oyuncu varken sağ bek almayı normalde düşünmem. Şu anda bir dalgalanma yaşıyor. Onur Bulut iyi bir bek. Burada olmasını her zaman isterim” ifadelerini kullanmıştı.

Kayserispor’dan tepki

Bu açıklamalar Kayserispor ile Beşiktaş arasında gerginliğe yol açmış, Sarı-Kırmızılı ekip, Güneş’e, Onur Bulut’un sözleşmesinin devam ettiğini hatırlatarak tepki göstermişti.

Kayserispor’dan işte bu açıklama yapılmıştı: