Beşiktaş-Ümraniyespor maç sonucu: 2-0

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6’lık yıkıcı depremlerin ardından tüm Türkiye yasa boğulmuştu. Dünyanın dört bir yanından ülkemize destek mesajları ve yardım gönderilirken adeta hayat durma noktasına gelmişti.

Ülkemizde tüm spor faaliyetleri durdurulurken Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) da Süper Lig maçlarının 3-4 Mart tarihine kadar ertelendiğini açıklamıştı.

Süper Lig ekipleri ise ligin devamı için hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor. 26 Şubat Pazar günü erteleme maçında Antalyaspor’la kozlarını paylaşacak olan Beşiktaş, Ümraniyespor’la hazırlık sınavında karşı karşıya geldi.

Siyah-Beyazlılar’ın, rakibini Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’in golleriyle 2-0 devirdiği öğrenildi. Yayıncısı olmayan mücadele basına kapalı gerçekleştirildi.