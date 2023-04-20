Beşiktaş, Ümraniyespor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu akşam yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri’nde Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, ısınma koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Siyah-beyazlılar, Spor Toto Süper Lig’de Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

İSTANBUL (İHA)