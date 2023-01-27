Beşiktaş ve Fenerbahçe’den transferde sürpriz hedef! O isim için karşı karşıyalar

Süper Lig’de ara transfer dönemi hareketliliği yaşanıyor. Bu kez Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin sürpriz bir ismin transferi adına rekabet ettikleri belirtildi.

ÜÇ BÜYÜKLERDE GÜNDEM SOL BEK

Süper Lig’de Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray’ın transfer çalışmalarında sol bek ihtiyacı öne çıkmış durumda. Beşiktaş, kiralık ismi Arthur Masuaku’nun bölgesine kalıcı bir çözüm ararken Fenerbahçe ve Galatasaray da bu bölge adına aciliyetli bir takviye arayışındaydı. Üç büyükler arasında sol bek transferi konusunda sonuca ulaşan ilk ekip Fenerbahçe oldu.

OOSTERWOLDE İÇİN ANLAŞMA TAMAM

Fabrizio Romano’nun haberine göre Fenerbahçe Parma’dan Jayden Oosterwolde ile sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Sarı-Lacivertli ekip, 7 milyon euro karşılığında Parma ile anlaşmaya vardı.

İSTANBUL’A GELİYOR

Sarı-Lacivertli ekibin anlaşmaya vardığı sol bek Oosterwolde’nin sağlık kontrolleri için Türkiye’ye geleceği de belirtildi.

Futbola Twente altyapısında başlayan Hollandalı oyuncu, A takıma yükselme başarısı göstermişti. 2021-22 sezonunda Parma’ya kiralanan sol bek, daha sonra 3 Milyon Avro bonservis bedeli karşılığında İtalyan kulübüne dahil oldu. Bu sezon İtalya Serie B’de 18 maça çıkan Hollandalı oyuncu 1 gol kaydetti.

QUAGLIATA İDDİASI

Tuttomercatoweb, Türkiye’den Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin Cremonese forması giyen sol bek Giacomo Quagliata ile ilgilendiklerini belirtti.

İki ekip, oyuncuyu yakından takip ediyor olsa da Cremonese’nin 22 yaşındaki sol bek ile yollarını ayırmayı planlamadığı ifade edildi.

GENOA DA PEŞİNDE

2022’nin yaz transfer döneminde 2 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında Hollanda ekibi Heracles’ten Cremonese’ye gelen Quagliata, takımı Serie A’da zor günler geçiriyor olsa da sergilediği performansla dikkatleri çekmeyi başardı.

Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin ilgilendiği oyuncuyu Genoa’nın da kadroya katmak istediği ifade edildi.