Beşiktaş yeni Lothar Matthaus’un peşinde

Süper Lig’de transfer dönemi devam ederken Siyah-Beyazlılar, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Şu ana Kadar Hadziahmetovic, Aboubakar, Maxim, Onur Bulut ve Colley’e imza attıran Siyah-Beyazlılar’da Weghorst, Josef, Emrecan, Montero ve Oğuzhan ise takımdan ayrılmıştı. Kara Kartal, Almanya’da forma giyen gurbetçi oyuncuyu listesine aldı. İşte haberin detayları…

KARTAL’IN GÖZÜ ANKARAGÜCÜ’NDE

Kara Kartal’da Ankaragücü maçı hazırlıkları dün yapılan idmanla devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde Nevzat Demir Tesisleri’nde yapılan antrenmanın bir bölümü basına açık olarak yapıldı. Düz koşu ve pas çalışmasıyla başlayan idman, yarı sahada çift kale maç ve sonrasında şut idmanıyla noktalandı.

BOJAN MİOVSKİ İDDİASI

Transfer döneminin sona ermesine sayılı günler kala Beşiktaş’la ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Kara Kartal’ın İskoçya Ligi takımlarından Aberdeen’da oynayan 23 yaşındaki Makedon forvet Bojan Miovski için teklifte bulunduğu ileri sürüldü. İskoç kulübünün Beşiktaş’ın yaptığı 1.8 milyon Euro artı bir sonraki satış ve bonus barındıran teklifi reddettiği belirtildi. Rakamı az bulan Aberdeen’ın ligde 27 maçta 15 gole ulaşan 1.89’luk sol ayaklı golcü oyuncuyu sezon sonunda daha yüksek bir bonservis ücreti karşılığında Premier Lig’den bir takıma göndermeyi hedeflediği de gelen haberler arasında.

Beşiktaş’ın Bundesliga takımlarından Hertha Berlin’in 2. takımında forma giyen gurbetçi futbolcu Teoman Gündüz ile ilgilendiği ileri sürüldü.

SOUTHAMPTON VE BEŞİKTAŞ YARIŞTA

Daily Mail gazetesi, Premier Lig ekiplerinden Southampton’ın 2004 doğumlu oyuncuyla ilgilendiğini yazarken, Teoman’ı izleyen takımlar arasında Beşiktaş’ın da olduğunu duyurdu. Haberde “Türk asıllı oyuncunun piyasası yükseliyor. Southampton ve Beşiktaş Teoman için yarışta” ifadesi kullanıldı.

Daily Mail gazetesi ayrıca 18 yaşındaki oyuncu için “Tekniği ve futbol zekasıyla Lothar Matthaus’un varisi” yorumunu yaptı. 1.81 boyundaki oyuncunun piyasa değeri 250 bin euro civarında.