Beşiktaş yeni sezon planlamasında 3 parçaya bölündü

Beşiktaş’ta yoğun bir mesai var. Sezonun başlaması için geri sayım yapan siyah-beyazlılar uzun vadeli planlar dahilinde gelecek yılı düşünüyor. Yönetimin gündeminde, maaş bütçesinin düşürülmesi ve yapılacak indirimler, yeni sezon transferleriyle gidecek-kalacak isimlerin belirlenmesi var. Bu anlamda Beşiktaş kurmayları üç aşamalı bir plan yaptı:

ÇEBİ İNDİRİM İSTEYECEK

Corona virüsü yenen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin karantinası cuma günü sona erecek. Çebi, izolasyonu biter bitmez indirim görüşmeleri için çalışmalara başlayacak. Futbolculara, ekonomik durum anlatılacak ve yeni dönemde yola nasıl devam edileceği belirtilip fedakârlık istenecek.

KOCADAĞ İÇE DÖNDÜ

İÇ transferin sorumluluğu ise Asbaşkan Emre Kocadağ’da. Kocadağ, özellikle üç isimle görüşecek. Sözleşmeleri sona eren Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Atiba Hutchinson’la kontrat uzatmak için mesai harcayacak Kocadağ, kaleci olarak da Başakşehir’in milli file bekçisi Volkan Babacan’ı listesine aldı.

TORUNOĞULLARI TEMASTA

Scouting ve Futbol Yapılanması sorumlusu Erdal Torunoğulları… Torunoğulları, yurtdışında bazı isimlerle görüşüyor. Bunlardan birkaçı ortaya çıktı: Feyenoord’un orta sahası Leroy Fer, Utrecht’in kalecisi Jeroen Zoet.

OĞUZ YILMAZ GÜNDEMDE

Beşiktaş’ın listesine giren isimlerden biri de Oğuz Yılmaz. 1.5 yıldır Denizlispor forması giyen 27 yaşındaki stoperin kontratı sezon sonu bitecek. Siyah-beyazlılar, bonservis sorunu bulunmayan Oğuz’u makul şartlarda almaya çalışacak.

KAMP HAZIRLIĞI

Siyah-beyazlılarda bugün tüm teknik heyet, futbolcular ve tesis çalışanları corona virüsü testinden geçecek. Çıkacak sonuçlara göre Beşiktaş’ın Ümraniye’de yapacağı kamp programı belli olacak.