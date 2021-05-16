Beşiktaş, yerli teknik adamlarla 4. kez şampiyonluğa ulaştı

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'de 16. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, son dönemlerde yerli teknik adamlar yönetiminde daha başarılı olmaya başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde 2020-2021 sezonunu zirvede tamamlayan siyah-beyazlı ekip, son 4 şampiyonluğunu yerli teknik adamlar idaresinde elde etti.
Beşiktaş'ta görev alan Mustafa Denizli, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın, siyah-beyazlı ekibi şampiyonluğa taşıyan isimler oldu.
– Üçü de tarihe geçti
Siyah-beyazlı ekibi 2008-2009 sezonu şampiyonluğun taşıyan Mustafa Denizli, Beşiktaş'ta bu sevinci yaşayan ilk yerli teknik direktör olarak tarihe geçti.
Beşiktaş, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında Şenol Güneş yönetiminde iki kez daha şampiyonluk kupasının sahibi oldu. Güneş, siyah-beyazlı ekibe üst üste şampiyonluk yaşatan ilk yerli teknik adam olarak önemli bir başarıya imza attı.
Siyah-beyazlı ekibi bu sezon şampiyonluğa taşıyan Sergen Yalçın da tarihi bir başarı elde etti. Beşiktaş'ın altyapısında yetişen ve futbolculuğu döneminde siyah-beyazlı formayla 3 kez şampiyonluk sevinci yaşayan Yalçın, teknik direktör olarak da bunu başardı. Sergen Yalçın, Beşiktaş'ta hem futbolculuğu hem teknik direktörlüğü döneminde şampiyonluk yaşayan ilk isim oldu.
– Daha önceki şampiyonlukları yabancılar getirmişti
Siyah-beyazlı ekip, 2002-2003 sezonuna kadar şampiyonlukları yabancı teknik adamlar yönetiminde elde etti.
Beşiktaş'ta Andras Kutik, Ljubisa Spajic (2), Dorde Milic, Branko Stankovic, Gordon Milne (3), Christoph Daum şampiyonluk yaşayan yabancı isimler oldu.
– Beşiktaş'ın şampiyonlukları
Beşiktaş'ın 1959'dan itibaren şampiyonlukları şöyle:
|Sezon
|Teknik Direktör
|1959-1960
|Andras Kutik
|1965-1966
|Ljubisa Spajic
|1966-1967
|Ljubisa Spajic
|1981-1982
|Dorde Milic
|1985-1986
|Branko Stankovic
|1989-1990
|Gordon Milne
|1990-1991
|Gordon Milne
|1991-1992
|Gordon Milne
|1994-1995
|Christoph Daum
|2002-2003
|Mircea Lucescu
|2008-2009
|Mustafa Denizli
|2015-2016
|Şenol Güneş
|2016-2017
|Şenol Güneş
|2020-2021
|Sergen Yalçın
Not: Türkiye 1. liginin başladığı tarih Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılı olarak kabul edilmesine karşın, TFF Tahkim Kurulunun 09.05.2002 tarihli kararıyla Beşiktaş'ın, 1956-1957 ve 1957-1958 sezonlarında Türkiye ligi şampiyonu olduğuna ve bu şampiyonlukların TFF yıldız kriterine dahil edileceğine karar verilmesi nedeniyle toplam şampiyonluk sayısı, toplam lig sezonu sayısından iki fazladır.