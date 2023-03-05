Beşiktaş, yıldız oyuncu için yoğun mesai harcıyor!

Siyah-Beyazlılar’da bugünkü maç öncesinde 2 futbolcu ise sarı kart sınırında bulunuyor. Cenk Tosun ile Welinton Souza, MKE Ankaragücü karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 25. hafta maçında Başakşehir’e karşı forma giyemeyecek. Teknik ekibin, 2 futbolcuya kart görmemeleri konusunda uyarıda bulunduğu kaydedildi.

Zaferin şifresi Aboubakar

Antalyaspor’la oynanan erteleme mücadelesinde forma giyemeyen Vincent Aboubakar, bugünkü karşılaşmayla formasına geri dönecek. Başarılı futbolcu, Vodafone Park’taki karşılaşmada atacağı gollerle hem Siyah-Beyazlı formayla üçüncü sezonunda açılışı yapıp hem de takımına zaferi getiren isim olmaya çalışacak.

İngilizler’in takibinde

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta gönderilmesi düşünülen isimlerden biri de Romain Saiss oldu. Teknik direktör Güneş’in gözüne girmeyi başaramayan Faslı stoperin, İngiliz ekiplerinin yakın takibinde olduğu ortaya çıktı. Ancak gelen bu teklifleri yetersiz bulan Beşiktaş yönetimi, Uzakdoğu’dan gelecek olan yüksek teklifler karşısında Saiss’i göndermeyi hedefliyor. 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu bu sezon Beşiktaş formasıyla toplamda 18 karşılaşmada görev aldı.

Brezilya olmadı, Çin’e gitti

Brezilya basınında yer alan haberde, Vasco de Gama’nın, Josef ile transfer görüşmesinde bulunduğu aktarıldı. 34 yaşındaki futbolcunun eski kulübüne geri dönmeye yakın olduğu belirtildi. Ancak Josef’in diz sakatlığı nedeniyle taraflar arasında yapılan görüşmelerin ilerlemediği ve transferin olumsuz sonuçlandığı ifade edildi. Josef, Beşiktaş’ın ardından Çin ekibi Beijing Guoan’a gitmişti.

Sharaawy olmadı

Ara transfer dönemi, bu sezon Türkiye Futbol Federasyonu tarafından iki kez uzatılmıştı. Bu süreçte; Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley, Onur Bulut ve Alexandru Maxim hamlelerine imza atan Kara Kartal, son bir takviye için daha yoğun mesai harcıyor. Teknik ekibin planlaması doğrultusunda bir sol forvet almak için girişimlerde bulunan idareciler, ilk hedefleri olan İtalya Serie A ekibi Roma’dan El Sharaawy’yi renklerine bağlayamadı. Deneyimli ismin transferini, kulübüyle kontratının bittiği sezon sonuna bırakan idareciler, Fabio Borini üzerine yoğunlaştı.

Ön anlaşma hazır

İtalyan kanat oyuncusu için son olarak Kevin N’Koudou artı 2 milyon Euro öneren idareciler, pazarlıklarına devam ediyor. Ara transfer döneminin bitimine artık saatler kala bu operasyonu mutlu sonla tamamlamayı isteyen Kara Kartal, oyuncunun menaceriyle şimdiden 2 senelik ön anlaşmaya vardı. Karagümrük’le anlaşma sağlanması halinde Borini, saatler içinde Kartal olacak.