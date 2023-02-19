Beşiktaş, yıldız oyuncuyla görüşmelere başladı! Kulübü devre dışı…

Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda kadroda ciddi bir değişim sürecine giren Beşiktaş, listesinde ilk sırada yer alan yıldız oyuncu için de planını hazırlamış durumda… Siyah-Beyazlılar’da deprem felaketi nedeniyle lige verilen aradan en iyi şekilde dönmek için de çalışmalar sürüyor.

HAZIRLIK MAÇINDA KAZANAN BEŞİKTAŞ

Süper Lig’e verilen arada Siyah-Beyazlılar çalışmalarına devam ediyor. Takım antrenmanlarının başladığı Beşiktaş, dün bir hazırlık maçı yaptı.

Kara Kartal, Ümraniyespor’la basına kapalı olarak Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı hazırlık maçını 2-0 kazandı. Goller; Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier’den geldi.

AMİR VE MAXIM 11’E GEÇİYOR

Kartal’da teknik ekip, yeni transferlerle birlikte takımın ideal kadrosunda değişime gidecek. Maxim’i forvet arkasında hücumu yönlendirecek isim olarak değerlendiren teknik ekip, Amir Hadziahmetovic’e ise savunma görevini verecek.

Rosier de performansı tartışılan isimlerden biri. Onur’un bu doğrultuda 11’e aday olduğu ancak Güneş’in Rosier’e yine şans verebileceği ifade edildi.

GÜNEŞ’İN FAVORİSİ OMAR COLLEY

Savunmada Romain Saiss’in performansını beğenmeyen ve bu nedenle Omar Colley’yi aldıran Şenol Güneş, tecrübeli stoperi 11’de oynatacak.

Beşiktaş’ın yeni stoperi Omar Colley, bu sezon Sampdoria’da 16 lig, 2 de İtalya Kupası maçında boy gösterdi. Ligde 1 gol atan 30 yaşındaki Gambiyalı, toplam 1385 dakika süre aldı. 1.91’lik oyuncu, Gambiya Milli Takımı ile de Afrika Uluslar Kupası’nda iki karşılaşmada ter döktü.

JOSEF’TEN VEDA: BU AŞK HİÇ BİTMEYECEK

Josef de Souza, Siyah-Beyazlılar’a şu sözlerle veda etti: “Benim için çok zor bir ayrılık. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş’ı sevdim. Bu aşk, bu sevgi hiç bitmeyecek. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye tekrar döneceğim. Beşiktaş’ı çok seviyorum”

Kara Kartal’daki 3 yıllık macerasını tamamlayan Josef de Souza, Çin Ligi ekibi Beijng Guoan’la 2 senelik anlaşma sağladı. 34 yaşındaki ön libero, ayrılık süreciyle ilgili olarak duygu ve düşüncelerini sosyal medya hesabından paylaştı. Josef, “Beşiktaş bana Türkiye’ye geri dönüşün kapılarını açan takım oldu. Büyük şükranlarımı sunuyorum ve saygı duyuyorum bu kulübe. Erdal Torunoğulları’na da beni Beşiktaş’a getirdiği için çok teşekkür ediyorum. Onlar bana güvendiler. Arabistan’dan dönen insanlara genelde güvenilip alınmaz ama onlar bana inandı. Kariyerimin son adımı Beşiktaş olur, burada bitiririm diye düşünüyordum. Ama bazen istediğiniz şekilde ilerlemiyor her şey. Benim için çok zor bir ayrılık. Beni bugüne kadar en çok Beşiktaş sevdi. Ben de en çok Beşiktaş’ı sevdim. Beraber oynadığım tüm takım arkadaşlarıma, tüm taraftarlara çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Josef de Souza, Siyah-Beyazlı formayla 3 sezonda 88 maça çıkıp 9 gol atarak 3 kupa kaldırmıştı.

‘Herhangi bir suçlu yok’

Tecrübeli futbolcu, “Ceyhun Kazancı ve Başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Bana her zaman çok inandılar. Umuyorum onlarla birlikte çok daha parlak günler görürler. Beşiktaş’ın daha iyi günleri olması için her zaman desteğimi vereceğim. Bu ayrılıkta herhangi bir suçlu yok. Artık yollarımızı ayırma zamanı gelmişti. Bu aşk, bu sevgi hiç bitmeyecek. Umarım yakın zamanda bu çok sevdiğim ülkeye tekrar döneceğim. Beşiktaş’ı çok seviyorum. Siz benim hiçbir zaman hissetmediğim duyguları hissetmemi sağladınız” diyerek kulübe veda etti.

FABIO BORINI KONUSUNDA BÜYÜK ÇABA…

Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını yürüten Beşiktaş Yönetimi’nin sıradaki hedefi, Vavacars Karagümrük’te forma giyen Fabio Borini…

Santrfor mevkisinin yanı sıra her iki kanatta oynayabilen Borini, bu sezon Karagümrük formasıyla oynadığı 21 resmi maçta 14 gol, 8 asist üretti. Sözleşmesi sezon sonu bitecek olan 31 yaşındaki İtalyan futbolcunun yıllık 1.7 milyon Euro istediği, pazarlıklarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticilerin bu rakamı indirmek için büyük çaba harcadığı öğrenildi.

EL SHAARAWY’DE ROMA DEVRE DIŞI!

Beşiktaş, Roma’yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız forvet için Bosman Kuralı’nı devreye soktu! Kartal, İtalyan ekibinin ara transferde ayrılığa onay vermemesi sonrasında kontrat bitimine yarım dönem kalan futbolcuyla direkt temaslara başladı. Yönetim, Mısır asıllı İtalyan oyuncuyla yeni sezon için pazarlıklara startı şimdiden verdi. Siyah-Beyazlılar, 30 yaşındaki yıldız isimle şimdi anlaşıp başarılı oyuncuyu sezon sonunda bedelsiz olarak kadrosuna katmayı planlıyor.

Ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Roma’nın yıldız forveti Stephan El Shaarawy’yi kadrosuna katmak için girişim başlatan Kara Kartal, Çizme temsilcisini ikna edemedi. 30 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda bitecek olan kontratını şimdiden feshetmesini isteyen Kara Kartal, Roma’nın olumsuz tutum takınmasının ardından İtalyan kulübüyle görüşmelerini durdurdu. Sezon sonunda boşa çıkacak olması ve sözleşme bitimine yarım dönemden az kalması sebebiyle Mısır asıllı İtalyan hücum oyuncusu için Bosman Kuralı’nı devreye sokan Siyah-Beyazlılar, yıldız isimle yeni sezon için şimdiden görüşmelere başladı. Başarılı oyuncuyu bonservis bedeli ödemeden kadrosuna katmayı planlayan idareciler, maaş pazarlıklarına başladı.

Hücum hattında çok yönlü

Kara Kartal’ın Stephan El Shaarawy için 1.5 milyon Euro garanti, 500 bin Euro da bonuslu olmak üzere 2 milyon Euro’dan 2 artı 1 yıllık anlaşma teklif edeceği kaydedildi. Siyah-Beyazlı idarecilerin bu transfer için imza parası ödemeyi planlamadığı da kaydedildi. Bu sezon Roma formasıyla 23 maça çıkıp 3 gol ve 1 asistlik performans sergileyen tecrübeli forvet, hücum hattının soluna ek olarak merkez hatta da forma giyebiliyor.

N’Koudou’nun yerine…

Beşiktaş Yönetimi, El Shaarawy için kadroda gereken boşluğu şimdiden açmayı planlıyor. İdareciler, Kevin N’Kouou’yla yol ayrımında… Siyah-Beyazlılar, Adana Demirspor’la temas halinde bulunan tecrübeli kanat oyuncusu için bonservis bedeli talep etmiyor. N’Koudou’nun, Adana Demirspor’la anlaşması halinde sezonun kalan bölümü için hak edişlerini bırakıp takımdan ayrılması bekleniyor. N’Koudou ve Demirspor arasındaki pazarlıklar devam ediyor.

Gökmen Özcan