Beşiktaş, yıldız oyuncuyla pazarlıklara başladı! İşte rakamlar…

Emrecan Uzunhan, Francisco Montero, Oğuzhan Akgün, Josef de Souza, Tyler Boyd ve Wout Weghorst’la yollarını ayıran Beşiktaş’ta gönderilecek 7. isim belli oldu… Beşiktaş, Kevin N’Koudou ile gönül bağını kopardı. Karagümrüklü Fabio Borini transferinde takası düşünülen oyuncu, İstanbul temsilcisine gitmek istemeyince iyice gözden düştü. Teknik direktör Şenol Güneş’in kadroda düşünmediğini ilettiği Kamerunlu’nun maaşından kurtulmak için Körfez ülkelerinde kulüp aranıyor.

Aboubakar geri döndü

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Cristiano Ronaldo’nun, Manchester United’dan ayrılarak Al Nassr’a imza atması sonrası Kırmızı Şeytanlar, CR7’nin boşluğunu kısa süreli bir çözüm olarak Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst’la doldurmuştu. Kara Kartal’da, Weghorst’un ayrılığı sonrası Ronaldo’nun transferiyle Al Nassr’a veda eden ve sözleşmesini fesheden eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmıştı.

İki olay transfer

Aboubakar hamlesiyle devre arası transfer döneminde hızlı giren Siyah-Beyazlı ekip, özellikle Galatasaray’ın da çok istediği Amir Hadziahmetovic’i ezeli rakibinin elinden kapmıştı. Bu transfer için Konyaspor’la 3.2 milyon Euro’ya el sıkışılmıştı. Kartal, Kayserispor’dan olaylı bir şekilde Onur Bulut’u da renklerine bağlayınca Sarı-Kırmızılılılar’la davalık oldu.

Son hamle Maxim

Art arda 3 sükse yaratan transferi duyuran Beşiktaş sessiz sedasız Sampdoria’dan 2.3 milyon Euro karşılığında Omar Colley’e de imza attırdı. Siyah-Beyazlı ekip son transferini ise ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’dan yaptı. Kara Kartal, Rumen yıldız Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Sol beke Jonathan

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’ta öncelik sol bek mevkisine verilmiş durumda… Siyah-Beyazlılar’ın bu doğrultuda daha önce de gündemine gelen Santos’un sol beki Felipe Jonatan için yeniden devreye girdiği öne sürüldü. Brezilya basını, Beşiktaş’ın 25 yaşındaki Brezilyalı yıldızın durumunu sorduğu öğrenildi. Jonatan için Cruzeiro’nun da masada olduğu kaydedildi.

Ayrılmak istiyor

Ara transfer döneminde kadrosunda büyük bir değişim yaşanan Kara Kartal’da sezon sonunda beklenen ayrılıkların bazıları devre arasında yaşanmıştı. Son olarak listeye Kevin N’Koudou’yu da eklemek için yoğun çaba sarf eden Kartal, bu futbolcunun yerini ise şimdiden Stephan El Shaarawy’le doldurmaya karar verdi. Mısır asıllı İtalyan forvet için Roma’yla görüşmelerde bulunan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek oyuncu için Çizme ekibinden erken ayrılık talebinde bulunan Siyah-Beyazlılar, Başkent ekibini ikna edemedi. Bu gelişme sonrasında futbolcuyla yeni sezon için temaslara başlama kararı alan yönetim, başarılı oyuncuya ilk teklifini yaptı. Siyah-Beyazlılar, tecrübeli oyuncuya, seneliği 2 milyon Euro’dan 1 sezonu opsiyonlu olmak üzere 3 yıllık kontrat önerisinde bulundu.

Abisiyle görüşülüyor

Görüşmeleri yürüten oyuncunun menaceri, aynu zamanda abisi olan Manuel El Shaarawy’nin ise kapıyı 3.5 milyon Euro’dan açtığı belirtildi. Roma’dan vergiler hariç 2.5 milyon Euro net ücret alan başarılı oyuncunun temsilcisiyle temaslar hızlandı. Yönetim, birçok İtalyan kulübünün de radarında bulunan El Shaarawy’yi en geç gelecek ay içinde ikna edip ön anlaşma sağlamak istiyor. Öte yandan Fenerbahçe’den Miha Zajc’ın durumunu da takip eden yönetim, başarılı orta saha sezon sonuna kadar Sarı-Lacivertliler’le kontrat yenilemezse Sloven oyuncuya lig bitiminde zaman kaybetmeden resmi teklifte bulunacak.

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