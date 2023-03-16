Beşiktaş yollarını ayırıyordu, 2026’ya kadar sözleşmeyi kaptı!

Bu sezon zirve yarışından uzak kalan Siyah-Beyazlılar’da gelecek sezonun çalışmaları şimdiden başladı. Kadroda dev bir operasyona gidecek olan Beşiktaş’ta yıldız oyuncunun durumu belirsizliğini koruyordu. Teknik heyet şimdi ise kararını verdi.

Sezon başında Kara Kartal’ın İngiltere Premier Lig ekibi West Ham’dan kiralık olarak kadrosuna kazandırdığı Arthur Masuaku, iyi bir başlangıç yapamamıştı. İstikrarsız bir görüntü çizmesi sebebiyle Dünya Kupası öncesinde gönderilme kararı verilen ve son şans olarak çıktığı ara kampta kendisini toparlayan Demokratik Kongolu sol bek, büyük bir gelişim kaydetti. Takıma adapte olan ve yükselen form grafiğinin ardından ilk 11’in değişilmez ismi haline gelen Masuaku’nun bonservisi alınacak.

Kulübede tutmayı göze almışlardı

Kara Kartal’da 22 maça çıkan tecrübeli futbolcu, West Ham’la yapılan özel sözleşme gereği 3 karşılaşmaya daha çıkarsa sayı 25’e ulaşacak ve zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek. Birkaç ay önce bu opsiyonu kullanmamak için oyuncuyu kulübede tutmayı bile göze alan Siyah-Beyazlılar, Masuaku’nun yükselişi sonrasında bu bedeli ödeme kararı aldı.

Başakşehir’e şık gol…

Kara Kartal, Masuaku’nun bonservisini almasıyla birlikte oyuncuyla da imzalanacak anlaşmanın detayları belli oldu. Kulüp, deneyimli isimle 3 yıllık sözleşme imzalayacak. Ayrılığın eşiğinden 2026’ya uzanan hikayede Masuaku, sezon başına 1.3 milyon Euro kazanacak. Kariyerine Kara Kartal’da devam etmeye karar veren Masuaku, son olarak etkili görüntüsünü Başakşehir karşılaşmasında attığı golle taçlandırmıştı.