Beşiktaş yönetimi: Ligi sonuna kadar oynayarak bitirelim

Tüm liglerle birlikte Süper Lig’in corona virüsü salgını nedeniyle durdurulmasının ardından tartışmalar sürüyor. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil, bu durumla ilgili 3 senaryoyu dile getirmişti. “Planlandığı gibi ligin bitirilmesi, play-off sistemi ve tescil edilmesi” konuları ön plana çıktı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in play-off sisteminin haksız olacağını belirtip tepkisini dile getirmesinin ardından Beşiktaş yönetimi de tavrını ortaya koydu.

SON İHTİMAL İPTAL EDİLSİN

Sözcü Gazetesi muhabiri Ali Aydın’ın haberine göre; Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, Süper Lig’in akıbetini görüşüyor. Siyah- beyazlı yönetim, ligin nisan sonunda başlatılıp kalan 8 haftayı oynamak istediklerini ifade etti. Ülke olarak salgına karşı önlemler almalarını gerektiğini belirten yöneticileri, olağanüstü bir durum yaşanırsa play-off yerine ligin tamamen iptal edilmesi gerektiğini savundu. Siyah-beyazlılar, karantinanın ardından somut adımlar atmaya başlayacak.

İLGİLİ HABER Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz`den Mehmet Sepil`in `Play-Off` sözlerine yanıt!