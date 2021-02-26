Beşiktaş-Yukatel Denizlispor maçının ardından

İSTANBUL (AA) – Süper Lig'in 27. haftasında Yukatel Denizlispor'u 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, kolay bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yalçın, "Erken aldığımız skor oyuncuların rahatlamasına ve oyun içinde rahat hareket etmelerine sebep oldu. Kazanmamız gereken bir müsabakaydı. Kolay bir galibiyet oldu. İkinci yarıda da çok net pozisyonlarımız vardı. Biraz daha konsantre olabilseydik skoru arttırabilirdik. Zor bir lig devam ediyor. Zor takımlara karşı iki önemli maç oynayacağız." diye konuştu.

Bay geçtikleri hafta sonrasında çeşitli endişelerinin olduğunu kaydeden Yalçın, "Kazanmak çok önemliydi. Böyle aralardan sonra dönüşler bazen sıkıntılı olabiliyor. Bu 11 günlük sürede biraz dinlendirdik oyuncuları. Antrenman temposunu düşürdük, izin yaptık. Biraz daha rehabilitasyon gibi geçti. Bu müsabakaya yansır mı diye endişemiz vardı ama olmadı." ifadelerini kullandı.

– "Hatalar ölümcül olmadığı sürece sorun olmaz"

İki devredeki oyun arasında çok büyük bir fark olmadığını söyleyen Yalçın şunları kaydetti:

"İyi oyun oynamak önemli. İzleyenlere bir şey sunmak zorundayız. Her zaman iyi oynayarak kazanamazsın. Bazen oyunu tutmak gerekir. Kötü oynadığın zaman kazanmak da gerekir. Bazen tutmak, bazen savunmak gerekiyor. Bir lig maratonunda bunlara da ihtiyacımız var. İyi oyuna takılmak iyi bir şey değil bu işte. Çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Oyuncular ilk yarıda 3-0 bitince biraz daha rölanti oynayabiliyorlar. Onların işi de kolay değil, bu normal. Zaman zaman böyle değişimler oluyor, bu da futbolda çok normal. Mücadele etmeden maçlar kazanılmıyor. Mücadele etmek, koşmak, doğru oyunu oynamak lazım. Belli bölümlerde bunu çok iyi yaptık. Cezalılar döndü, sakatlarımız da yavaş yavaş katılınca daha geniş ve revizyonu kadromuz olacak. Oyunun belli bölümlerinde beğendim takımı. Bazen hatalar yapabiliyoruz. Bu oyun, hatalar oyunu. Hatalar ölümcül olmadığı sürece sorun olmaz. Tempoyu yavaş yavaş arttıracağımızı düşünüyorum."

Beşiktaşlı taraftarların maç öncesi siyah-beyazlı takımı Ümraniye'den uğurlaması ve Dolmabahçe'de karşılamasına da değinen Yalçın, "Taraftarın yanımızda olması bizim için çok önemli. Yaklaşık 1 sene oldu, göreve başladığımızdan beri. Seyirciden yoksunuz. Teknik ekip olarak bizim de planımız böyle değildi. Taraftarla beraber oynamak farklı hissettiren bir şey. Takımı bir iki vites yukarı çıkarabiliyor. Beklenmedik bir durum ortaya çıktı, yapacak bir şey yok. Yanımızda olduklarını hissettirmeleri sevindirici ve mutluluk verici. Kendim ve camiam adına teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.