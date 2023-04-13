Beşiktaş’a 100 milyon Euro’luk sponsor! Dev şirketin ismi stada verilecek…

Türkiye’de 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleri için iki dev kulüp bir araya geldi. İspanyol ekibi Atletico Madrid ve Beşiktaş, “Together for Türkiye” (Türkiye için hep birlikte) adıyla depremzedelere destek amacıyla bu akşam dostluk maçına çıktı. Elde edilecek bilet, yayın, sponsorluk dahil tüm gelirlerin deprem bölgesine bağışlanacağı anlamlı maçı Kara Kartal kazandı. Siyah-Beyazlılar’a galibiyeti getiren golleri 25. dakikada Gedson Fernandes ve 88’de Kevin N’Koudou attı.

Görüşmeler hızlandı

Beşiktaş’ta mevcut stat isim sponsorluk anlaşmasının bu sene sona erecek olmasından dolayı yeni sponsorluk görüşmeleri de hız kazandı. Başkan Ahmet Nur Çebi; Rus, Kore, Kazakistan ve İngiltere’den firmalarla görüşme halinde olduklarını açıkladı.

‘Tatlı rekabet var, umarım işimize gelir’

Mevcut stat isim sponsoru Vodafone ile anlaşması sona erecek olan Beşiktaş’ta yeni sponsorluk görüşmeleri devam ediyor. Buradan büyük bir gelir bekleyen siyah-beyazlılar, Rus şirketi Gazprom dışında üç ülkeden daha firmalarla irtibat halinde. Başkan Ahmet Nur Çebi de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu tür ekonomik konular bir süre gizli kalması gerekir. Rus firması dışında bir tanesi Kore, biri Kazakistan, bir tanesi de İngiltere. Birbirlerinden biraz farklılar ama geride olan sonra diğerinin önüne geçebiliyor. Tatlı bir rekabet var, inşallah işimize gelir. Hayırlısı olsun” ifadelerini kullanmıştı.

3+2 yıllık anlaşma

Bu gelişme sonrasında stadın isim hakkı için yeni teklif bekleyişine geçen Siyah-Beyazlılar, 4 şirketle temasa geçti. Bu doğrultuda ismi ortaya çıkan ilk firma, Rus enerji devi Gazprom… Dünyanın en büyük doğalgaz çıkaran kuruluşu olan Gazprom’la yapılan görüşmelerde, 3+2 yıllık bir anlaşmanın görüşüldüğü ve bütçenin de senelik 20 milyon Euro’dan toplamda 100 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Bu anlaşma, kulüp borcunu yüzde 27 düşürebilir

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, “Rus şirketi Gazprom dışında Güney Kore, Kazakistan ve İngiltere’den 3 farklı şirket ile stat isim sponsorluğu için görüşme halindeyiz. Henüz konu netleşmedi” diyerek temaslarının devam ettiğini duyurdu. Stat isim sponsorluğu konusunda beklentisi en az 100 milyon Euro değerli bir anlaşmaya imza atmak olan idareciler, kulübün geleceği için çok önemli olan kritik imzayı sezon bitene kadar atmaya hazırlanıyor. Son yapılan divan kurulu toplantısında kulüp net borcu 5.7 milyar TL olarak açıklanan kulüp, planlanan anlaşmanın yapılması halinde bu rakamı 3.6 milyar TL’ye kadar yani yüzde 27 oranında düşürme imkanı olacak.

Gökmen Özcan