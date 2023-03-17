Beşiktaş’a 2 transfer müjdesi! Biri bedavaya geliyor diğerinin sözleşmesi uzatılıyor

Ara transfer döneminde zirve yarışını sürdürmek için takımı kuvvetlendiren Kara Kartal, yeni sezon için çalışmalarına da şimdiden başladı. İç transferde sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcuyla anlaşma yolu arayan Siyah-Beyazlılar, dış transferde de yine sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan orta saha oyuncusu için transfer teklifi yapacak. İşte haberin ayrıntıları…

TAKTİK PROGRAM

Süper Lig’de yarın Vodafone Park’ta İstanbulspor’la karşılaşacak Beşiktaş hazırlıklarını sürdürdü. Siyah-beyazlı futbolcular, ısınma ve istasyon koşularından sonra yan top ve çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi. Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanın taktik ağırlıklı çift kale maçla tamamlandığı bildirildi. Kartal bugün 17.00’de yapacağı son çalışmayla İstanbulspor mesaisini tamamlayarak kampa girecek.

GÜNEŞ’TEN GENÇLİK PLANI

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 17 yaşındaki yetenek Semih Kılıçsoy’u santrfordaki ilk alternatif durumuna getirmeyi planlıyor. Sezon sonuna kadar Cenk ve Aboubakar’ı birlikte oynatmaktan vazgeçmeyecek Şenol Güneş, genç Semih’i 1. yedek olarak kullanacak.

LİGİ EN İYİ YERDE BİTİRMEK İSTİYOR

Teknik Direktör Şenol Güneş, Süper Lig’de bu sezonun sonunda her ne kadar şampiyonluk yarışından uzaklaşmış olsa da toplayabildiği kadar çok puan toplamak için kolları sıvamış durumda.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Beşiktaş, yarın saat 19.00’da evinde İstanbulspor ile karşılaşacak. Ligde siyah-beyazlılar, 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 46 puanla 3. sırada bulunuyor. Sarı-siyahlılar ise 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucu elde ettiği 24 puanla 16. sırada yer alıyor.

NKOUDOU FORMA SAVAŞI VERİYOR

Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in sezonun geri kalanında oynatmayı düşünmediğini açıkladığı ve kadroya almadığı Georges-Kevin N’Koudou’nun kolay kolay pes etmeye niyeti yok. Siyah beyazlı kulüple sözleşmesi sezonda bitecek olan Kamerunlu kanat oyuncusu, A takımda yer almak ve yeniden forma giymek istediğini ifade etti.

REDMOND KARARI VERİLDİ

Skorer’in haberine göre; Beşiktaş sezon sonu serbest kalacak olan Nathan Redmond’la yola devam etmenin hesaplarını yapıyor. Southampton’la sözleşmesi biten İngiliz futbolcu sezon başında Valerien Ismael’in talebiyle 1,5 milyon euro garanti ücret karşılığında 1 yıllık kontrat imzalamıştı. Teknik Direktör Şenol Güneş’in Redmond’un performansından memnun olduğu ve ekonomik koşulların da oluşması halinde kadroda tutulmasını istediği ortaya çıktı.

PREMİER LİG’E DÖNEBİLİR

Buna göre siyah-beyazlı yönetim sezon sonu 29 yaşındaki oyuncuyla yeniden masaya oturacak. Maddi konularda anlaşma sağlanması durumunda Redmond’la 2 yıllık veya 1+1 senelik yeni sözleşme yapılacak. Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 2 gol, 3 asiste imza atan İngiliz oyuncunun, Premier Lig’e dönmeye de sıcak baktığı bildirildi. Redmond, siyah-beyazlı kulüple anlaşamazsa büyük olasılıkla kariyerine ülkesinde devam edecek. Bonservis problemi bulunmayan yetenekli futbolcunun, Premier Lig’de ciddi bir pazarının olduğu ve cazip bir yıllık ücret karşılığında yeni bir kulüple sözleşme imzalayabileceği vurgulandı.

RAKİP GALATASARAY

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş’tan sürpriz bir hamle geldi. Siyah- Beyazlılar, Galatasaray’ın da gündeminde olan Hollandalı merkez orta saha Branco Van den Boomen’i kadrosuna katmak için harekete geçti.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Takvim’in haberine göre, Fransa’da Toulouse forması giyen Branco Van den Boomen’in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu yüzden Beşiktaş piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan orta saha oyuncusu için bonservis ücreti de ödemeyecek. Ancak bir miktar imza parası ödemesinin söz konusu olduğu iddia ediliyor.

3 MEVKİDE OYNAYABİLİYOR

Hollandalı futbolcunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında. Kulübüyle sözleşme uzatmayan 27 yaşında ve 1.88 boyundaki Van den Boomen merkez orta saha dışında 10 numara ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. Van den Boomen 25 kez Hollanda Milli Takım’nın alt yaş kategorilerinde de forma giydi.