Beşiktaş’a 3 transfer! Sezon sonunda…

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü engelini Kara Kartal puan olarak kayıpsız atlasa da kadroda fire verdi. Başkent ekibini, Salih Uçan ve Vincent Aboubakar’ın golleriyle 2-1’lik skor ile mağlup eden Beşiktaş’ta Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Deneyimli stoper, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

5 transfer yapıldı

Siyah-Beyazlılar, devre arasını oldukça hareketli şekilde geçirdi. Kara Kartal, ilk olarak eski oyuncusu Vincent Aboubakar’ı kadrosuna kattı. Ardından; Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Omar Colley ve Alexandru Maxim, Beşiktaşlı oldu. İdareciler, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda bir de sol forvet takviyesi yapmak istedi ancak yetişmedi…

2 milyon Euro

Yönetim, sezon sonu için 2’si sol forvet olmak üzere 3 ismi şimdiden belirledi… Serie A devi Roma’yla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mısır asıllı İtalyan sol forvet El Sharaawy, Kara Kartal’ın ilk hedefi olacak. 30 yaşındaki futbolcuyu devre arasında kadrosuna katmak için Roma’ya son olarak 2 milyon Euro bonservis bedeli teklif eden ancak Çizme temsilcisini ikna edemeyen Beşiktaş, yıldız ismi lig bitiminde renklerine bağlamak istiyor.

Sözleşmesi şimdiden hazır

Beşiktaş Yönetimi’nin, El Sharaawy’ye seneliği 2.5 milyon Euro’dan 2 artı 1 yıllık anlaşma teklif edeceği belirtildi. Roma’dan da aynı ücreti kazanan deneyimli oyuncunun, Roma’dan kendisiyle ilgili vereceği kararı beklediği ve sonrasında gelecek önerileri değerlendirmeye alacağı belirtildi. Kara Kartal’ın, lig bitmeden başarılı oyuncuyla ön anlaşma imzalayıp işini yaza bırakmadan deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmayı amaçladığı ifade edildi.

İkinci büyük bomba…

Kara Kartal’ın ikinci büyük bombası ise Miha Zajc… Fenerbahçe’nin Slovenyalı merkez orta sahasını kadrosuna kazandırmayı planlayan Beşiktaş, 28 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda kulübüyle sözleşmesini tamamlamasını bekleyecek. Sarı-Lacivertliler’in yeni sözleşme teklifine bu zamana kadar olumlu yanıt vermeyen başarılı futbolcuya düzenli ilk 11’de oynama önerisinde bulunacak olan Beşiktaş, İtalyan kulüpleri ve Trabzonspor’un da radarında bulunan yetenekli oyuncuya 1.8 milyon Euro’dan 4 senelik teklifte bulunacağı kaydedildi.

Geri sayıma geçti

Süper Lig’de Karagümrük formasıyla ortaya koyduğu etkili performansla göz kamaştıran Fabio Borini, Beşiktaş’ın radarına girmişti… İtalyan sol forvet için Karagümrük’le yaptığı pazarlıklardan bir türlü sonuç alamayan Siyah-Beyazlılar, deneyimli futbolcuyu sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erince bedelsiz olarak almayı amaçlıyor. 21 Süper Lig maçında 13 gol ve 9 asistle oynayarak oldukça etkin bir form ortaya koyan Borini, devre arasında Siyah-Beyazlı formayı giymek istemiş ancak kulüplerin anlaşamaması sebebiyle hayalleri suya düşmüştü. Başarılı oyuncu şimdi sezon sonunu bekliyor.