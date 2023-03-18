Beşiktaş’a bedelsiz golcü! Galatasaray’ın gözdesi de radarda…

Beşiktaş’ın kadroda yaşadığı değişim, yaz aylarında da tüm hızıyla sürecek. Yönetim, yeni sezonun kadrosu adına hedefindeki isimlerle görüşmelerde bulunurken Süper Lig’de son iki maçını kazanan takım da İstanbulspor’u konuk etmeye hazır.

İKİLİ REKABETTE 48. RANDEVU

Kartal, Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında bugün sahasında mücadele edeceği İstanbulspor ile ligde 48. kez karşılaşacak. Geride kalan müsabakalarda Siyah- Beyazlılar’ın 29’a 4 galibiyet üstünlüğü bulunuyor. İki ekip arasındaki 14 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Beşiktaş’ın 77 golüne, İstanbulspor 31 golle karşılık verdi.

Ligin ilk yarısında Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan maç 2-2’lik skorla bitmişti.

VODAFONE PARK’TA ÖZGÜVEN YÜKSEK

Siyah-Beyazlılar, bu sezon Süper Lig’de iç sahada 12 maça çıktı. Kara Kartal, bu karşılaşmalarda 8 galibiyet, 3 beraberlik alırken 1 kez de mağlup oldu. Beşiktaş, söz konusu mücadelelerde Kayserispor, Karagümrük, Sivasspor, Ümraniyespor, Adana Demirspor, Kasımpaşa, Alanyaspor ve Ankaragücü’nü yenerken, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Antalyaspor ile berabere kaldı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir’e ise 1-0 kaybederek bu sezon Vodafone Park’taki tek mağlubiyetini aldı. Öte yandan Beşiktaş, söz konusu maçlarda 23 kez rakip fileleri havalandırıp, kalesinde ise 9 gole engel olamadı.

SAHNE ABOUBAKAR’IN!

Beşiktaş formasıyla üçüncü dönemine tutuk bir başlangıç yapsa da sonrasında Belçika’dan getirttiği özel antrenörüyle yaptığı bireysel çalışmalarla yükselişe geçen Vincent Aboubakar, bugünkü İstanbulspor karşılaşmasında Kartal’ın en önemli hücum gücü olacak.

Ankaragücü ve Başakşehir karşılaşmalarında takıma galibiyeti getiren sayıları kaydeden Kamerunlu santrfor, hız kesmedi… Hafta boyunca yapılan antrenmanlarda da şov yapmaya devam eden Abou, atacağı gollerle yine fark yaratmak istiyor.

RACHID GHEZZAL GERİ DÖNÜYOR

Siyah-Beyazlılar’da İstanbulspor maçı öncesinde eksik ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Sakatlığı nedeniyle bu sezon sadece 6 maçta oynayabilen Rachid Ghezzal, teknik direktör Şenol Güneş’in şans vermesi halinde formasına kavuşacak.

Son oynanan Medipol Başakşehir müsabakasında dizine aldığı darbenin ardından oyuna devam edemeyen Tayyip Talha Sanuç’un da bugün sahada olması bekleniyor.

CENK VE AMİR CEZA SINIRINDA

Beşiktaş’ta Cenk Tosun ile Amir Hadziahmetovic, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

İki futbolcu, İstanbulspor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve ligin 27. haftasındaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacak. Kart cezasını tamamlayan Welinton Souza ise Güneş’in tercih etmesi durumda forma giyebilecek.

İSTANBULSPOR’DA OKAN ERDOĞAN CEZALI

Sivasspor karşısında sarı kart görerek cezalı duruma düşen stoper Okan Erdoğan, Beşiktaş’a karşı forma giyemeyecek İstanbulspor’da kaleci David Jensen, orta saha Onur Ergün, sol bek Duhan Aksu, stoper Mehmet Yeşil, orta saha Muammer Sarıkaya ve takımın en golcü ismi olan Valon Ethemi, sarı kart sınırındaki isimler. Bu oyuncular Beşiktaş deplasmanında kart görmesi durumunda iç sahadaki VavaCars Fatih Karagümrük mücadelesinde forma giyemeyecek.

DELE ALLI’YE BÜYÜK ŞOK

Beşiktaş, sezon başında kiraladığı Dele Alli’den beklediği verimi alamadı. Diğer taraftan Premier Lig ekibi Everton, sezon sonunda takıma dönecek olan oyuncusu için kararını verdi.

The Athletic’te yer alan habere göre; Beşiktaş, Dele Alli’nin bonservisini almayacak. Yine haberde yer alan bilgiye göre; oyuncunun 8 milyon Pound değerinde opsiyonu bulunuyor. Beşiktaş’ın bu opsiyonu kullanmamasının yanı sıra; Everton’ın da sezon sonu takıma dönecek olan 26 yaşındaki orta sahayla yollarını ayırmayı planladığı ifade edildi.

REDMOND İÇİN KARAR VERİLDİ

Kara Kartal, sezon sonu serbest kalacak olan Nathan Redmond’la yola devam etmenin hesaplarını yapıyor. Southampton’la sözleşmesi biten İngiliz futbolcu sezon başında Valerien Ismael’in talebiyle 1,5 milyon Euro garanti ücret karşılığında 1 yıllık kontrat imzalamıştı.

Teknik Direktör Şenol Güneş’in ekonomik koşulların da oluşması halinde Redmond’un kadroda tutulmasını istediği bildirildi. Redmond, Beşiktaş formasıyla çıktığı 21 resmi maçta 2 gol ve 3 asiste imza atmıştı.

BEDELSİZ GOLCÜ LUCAS JOAO!

Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başladı. Beşiktaş’ın İngiltere Championship ekiplerinden Reading’in golcüsü Lucas Joao ile ilgilendiği ifade edildi. Sky Sports’un duyurduğu habere göre, sezon sonu bonservisi bitecek olan Joao için Kara Kartal çalışma başlattı.

Yaz transfer döneminde bonservissiz şekilde istediği takıma transfer olabilecek 29 yaşındaki futbolcu için Reading Kulübü’nden şu ana kadar yeni sözleşme talebi gelmedi. Bu sezon 27 maçta 5 golü bulunan golcünün durumuyla ilgili rahat olduğu ve sezon sonunda tüm seçeneklerini değerlendireceği öğrenildi. 1.93 boyundaki Angolalı santrfor, asıl mevkisinin dışında sol kanat ve sağ kanatta da oynayabiliyor.

BRANCO VAN DEN BOOMEN RADARA GİRDİ

Kara Kartal, özellikle ara transfer döneminde Galatasaray’ın da gündemine gelen Hollandalı merkez orta saha Branco Van den Boomen’i kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransa’da Toulouse forması giyen Branco Van den Boomen’in kulübü ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Bu yüzden Beşiktaş piyasa değeri 7 milyon Euro civarında olan orta saha oyuncusu için bonservis ücreti de ödemeyecek.

Hollandalı futbolcunun menajeri ile yapılan ilk görüşmenin olumlu geçtiği de gelen haberler arasında. Kulübüyle sözleşme uzatmayan 27 yaşında ve 1.88 boyundaki Van den Boomen merkez orta saha dışında 10 numara ve ön libero mevkilerinde de forma giyebiliyor. Hollandalı Boomen, Toulouse’da bu sezon 29 resmi maçta 6 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.