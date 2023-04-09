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9 Nisan 2023
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Beşiktaş’a bir kötü haber daha! Cenk Tosun’dan sonra…

Alaturka Online
Alaturka Online

Süper Lig’in 28. haftasında Beşiktaş sahasında Giresunspor’u konuk ediyor. Zorlu maçta Kara Kartal 34. dakikada kaptanı Cenk Tosun’u kaybetti. Kasığında ağrı hisseden milli futbolcu kenara değişiklik işareti yapmış ve yerini Gedson Fernandes’e bırakmıştı.

49. dakikada bu kez Siyah-Beyazlılar’a Amir Hadziahmetovic’ten kötü haber geldi. 49. dakikada Campuzano’ya faul yapan Boşnak ön libero sarı kart gördü. Mücadeleye kart sınırında çıkan 26 yaşındaki oyuncu gördüğü bu kartla cezalı duruma düştü. Yıldız futbolcu gelecek hafta oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında görev yapamayacak. 

Beşiktaş’ta zorlu maça Cenk Tosun da kart sınırında çıkmıştı. 

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