Beşiktaş’a bu kez Cenk Tosun yetmedi

Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in gelmesiyle ilk 11’e geçiş yapan Cenk Tosun, şovuna dün akşam da devam etti. Yıldız forvet, mücadelenin 33. dakikasında attığı golle takımını öne geçirdi.

Kara Kartal’da çıktığı son 9 lig mücadelesinde rakip fileleri 8 kez sarsıp 1 kez de asist yaparak toplamda 9 gole katkı yapan Cenk Tosun’un dün akşam bir de topu direkten döndü. Son 5 maçta 5 gole ulaşan Cenk, bu kez takımına zaferi getiren isim olamadı.

MULEKA KATKI VEREMEDİ

Maçta ikinci yarıda Vincent Aboubakar’ın yerini Jackson Muleka’ya bırakması sonrasında hücum hattındaki ağırlığı daha fazla artan Cenk, fazla pozisyona giremedi.

Muleka’nın da A Milli futbolcuya yardım konusunda etkisiz kalması sonrasında Beşiktaş, Karagümrük’ün Magomed Ozdoev’le bulduğu gole karşılık veremedi ve takımın 5 maçlık kazanma serisi sona erdi. Başarılı oyuncu, karşılaşmanın ardından büyük üzüntü yaşadı.

DELE ETKİSİZ KALDI

Alanyaspor mücadelesinde hücum hattında sorumluluk alıp başarılı bir görüntü ortaya koyan Dele Alli, dün Karagümrük karşısında beklenen performansı sergileyemedi.

90 dakika sahada kalan İngiliz yıldız, hücum organizasyonlarında zaman zaman koordinasyon sorunu yaşamasıyla dikkat çekti.

‘TEMPOMUZ ARTMADI’

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Karagümrük beraberliğini şu sözlerle yorumları: “Tempomuz artmadı. Tepkimizin olması gerekiyordu. Golden sonra daha rahat olması gereken maçı düşündüğümüz gibi getiremedik. Bu tip takımlara karşı baskılı oynamamız gerekiyor”

Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Beşiktaş, dün Fatih Karagümrük’e konuk oldu. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları Alanyaspor maçının kadrosuna göre Karagümrük karşısında sahaya sürdüğü 11’de 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam, Salih Uçan ve Jackson Muleka yerine Valentin Rosier ve Nathan Redmond’u sahaya sürdü. Karagümrük müsabakasına 5’te 5’le çıkan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş’in, seriyi devam ettirme planı tutmadı. Kartal, Cenk Tosun’la öne geçse de Magomed Ozdoev’in sayısına engel olamadı. Değişiklikler de maça etki etmeyince Kartal, 2 puanı bıraktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki soğuk havadan böyle korundu.

‘Rakibimizin avantajı…’

Güneş, maçına ardından, “Kazanmak istediğimiz bir maçtı. Üç günde bir maç oynanan dönemdeyiz. Rakibimizin bundan önce bir maç oynamaması da onun için bir avantajdı. Biz de tempolu maçlardan çıkıp fizik temposu olarak tempolu oynamayınca rakibimize bu avantaj oldu ve bunu da iyi kullandılar. Golden sonra tempomuz artmadı. Tepkimiz olması gerekiyordu. Bu durumu genel bir yorgunluk olarak kabul ediyorum. Denk bir maçtı. Golden sonra daha rahat olması gereken maçı düşündüğümüz gibi getiremedik. Bu tip takımlara karşı baskılı oynamamız gerekiyor. Kaybettiğimiz iki puan var, üzgünüz” dedi.

ANDREA PIRLO: PUAN ALDIK AMA…

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, 1-1 sona eren Beşiktaş maçının ardından açıklamada bulundu.

İtalyan hoca, “İlk yarıda aslında öne geçebilirdik. Daha çok pozisyon bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar vardı. Puan aldık tabii ama maalesef kazanamadık” dedi.

ABOUBAKAR İLE 45 DAKİKA…

Kara Kartal’ın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar, Beşiktaş’ın dün akşam Karagümrük’le karşı karşıya geldiği maça ilk 11’de başladı. Cenk Tosun’la beraber takımın hücum hattında etkili olmaya çalışan Kamerunlu santrfor, beklenen performansı sergileyemedi.

Teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarı öncesinde Abou’yu oyundan alıp Jackson Muleka’yı görevlendirdi.

GEDSON FERNANDES SİVAS’TA CEZALI

Kartal’ın genç oyuncusu Gedson Fernandes, Karagümrük maçının bitiminde hakem Ali Şansalan’a sert bir şekilde dokunduğu için sarı kart gördü. Gedson, cumartesi günü Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Genç oyuncu, maç sonu, “Üzgünüz, üç puan almak istiyorduk. Önümüze bakmak zorundayız. Ta kımımızda iyi oyuncular var. Sivasspor maçında en az benim kadar iyi oynayacak oyunculara sahibiz” dedi.