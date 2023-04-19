Beşiktaş’a büyük piyango! Gözden çıkarılmıştı teklif geldi

Pazar günü oynanan Trabzonspor maçında ortaya konan futbol ve alınan beraberlik başta Şenol Güneş olmak üzere tüm camiayı rahatsız etti. Galibiyet serisi sona eren Kartal, Galatasaray’ın kazanmasıyla şampiyonluk umutlarını iyice azalttı. Kara Kartal’da beraberlik sonrası radikal kararlar alınması bekleniyor. İşte detaylar…

YÖNETİM MERT GÜNOK İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Beşiktaş’ta Mert Günok adeta ikinci baharını yaşıyor. Tecrübeli eldiven kaleyi devraldığı 12. haftadan bu yana performansıyla taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı. 34 yaşındaki file bekçisi bu sezon ligde 17 maçta forma giydi. Deneyimli kaleci bu karşılaşmaların 11’inde 14 gol yerken 6 maçta ise kalesinde gole izin vermedi. Şenol Güneş yönetiminde adeta yeniden doğan Mert Günok, performansıyla A milli takımın kalesine de tekrar adını yazdırdı. Başarılı oyuncu daha önce en son Mayıs 2021’deki Gine ile oynanan hazırlık maçında milli takımın kalesini korumuştu. Mert’in performansı yeni sözleşmeyi de beraberinde getirdi. Haziran 2024’te sözleşmesi sona erecek deneyimli eldiven için Beşiktaş yönetimi harekete geçmeyi planlıyor. 34 yaşındaki futbolcu için 2+1 yıllık bir kontrat önerilmesi bekleniyor.

OZAN TUFAN’DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Bu sezon Championship ekibi Hull City’de 40 maça çıkan Ozan Tufan 7 gole imza attı. Yıldız futbolcu geleceğine dair açıklamalarda bulundu. “Hull City’nin oyuncusu olmaktan ve bu harika kulübün bir parçası olmaktan keyif alıyorum” diyen Ozan Tufan, geleceğine dair, “Burada yaşamaktan ve İngiltere’de oynamaktan keyif alıyorum. Gerçekten mutluyum ve burada kalmak istiyorum” sözlerini kullandı. akımda kalma isteğine rağmen, her şeyin mümkün olduğunu da dile getiren Ozan Tufan, “Daha önce de söylediğim gibi ve bence bu herkes için geçerli, kimse gelecek sezon için planın ne olduğunu bilmiyor. Bu yüzden bu konuda kesin bir şey söyleyemem. Sözleşmemin bitmesine iki yıl var ve bu takımın bir parçası olarak kalmak istiyorum. Premier Lig’e giden yolda oynamak istiyorum.” dedi.

GÜNEŞ YENİ HEDEFİNİ BELİRLEDİ

Trabzonspor beraberliğiyle lider Galatasaray’ın 10, ikinci Fenerbahçe’nin de 4 puan gerisinde kalan Kartal’da Şenol Güneş, yeni hedefini belirledi. kara Kartal’da Güneş, kalan periyotta ligi mümkün olan en üst seviyede tamamlamak istiyor. Trabzonspor karşılaşmasının ardından konuyla ilgili olarak takımla da bir konuşma yapan Güneş’in; 2 hükmen galibiyetli mücadele dışında kalan 6 maçlarını da kazanmaları gerektiğini söylediği belirtildi.

MULEKA’YA TEKLİFLER GELİYOR

Beşiktaş’ta satılması ya da kiralanması planlanan Jackson Muleka için teklifler gelmeye devam ediyor. Siyahbeyazlılar, ara transfer döneminde oyuncu için Mısır’ın Al-Ahly takımından 2.5 milyon dolarlık teklif almış ancak geri çevirmişti. Kuzey Afrika ekibinin bir kez daha Beşiktaş’ın kapısını çaldığı ve tarafların görüşmelere başladığı ifade edildi.

4-5 MİLYON EURO GELİR

Muleka’yı 3 milyon 350 bin Euro’ya transfer eden Beşiktaş yönetimi, oyuncusunu asla bu rakamın altına bırakmayacak. Siyah-beyazlılar, bu ayrılıktan en az 4-5 milyon Euro bandında bir gelir elde etmeyi amaçlıyor. Öte yandan Demokratik Kongolu futbolcu için Arap Yarımadası’ndan da çeşitli nabız yoklamaları olduğu belirtildi.

ROSİER ONUR’UN ENSESİNDE!

Beşiktaş’ta Onur Bulut, geldiği günden bu yana 6 maça da 11’de çıkarken Rosier’i de kulübeye hapsetti. Ancak bu kez Fransız yıldızın nefesi son maçlarda performansı iyi olmayan Onur’un ensesinde. Rosier’in, Ümraniyespor maçında ilk 11’de yer alma ihtimalinin olduğu öğrenildi.