Beşiktaş’a Dele Alli müjdesi! Kimse bunu beklemiyordu

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Everton’dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Dele Alli, beklenen etkiyi yaratmamıştı. Kartal’da Alli’nin takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Takıma bışna geçtiği günden bu yana İngiliz yıldızı futbola geri döndürmek için yoğun çaba sarfeden Şenol Güneş, gerek devre arasında gerek antrenmanlarda yıldız futbolcuyla özel olarak ilgilenmişti. Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi, “Everton Dele Alli’yi bedelsiz olarak vermesi durumunda Beşiktaş’ta kalabilir” açıklamasını yapmış ve bu sözleri futbol kamuoyunda yankı bulmuştu. İşte haberin ayrıntıları…

GÜNEŞ KADROYU BELİRLEDİ

Teknik direktör Şenol Güneş, bir yandan takıma motivasyon konuşmaları yaparak ikincilik, hatta zirve şanslarının devam ettiğini anlatıyor, diğer yandan da kafasındaki 11’i belirlemeye çalışıyor. Son maçta Amir Hadziahmetovic’in cezalı duruma düşmesi ve Cenk Tosun’un da sakatlanması nedeniyle mecburi rotasyona gidecek olan usta hoca, hem oyun planını hem oynayacakları netleştiriyor.

Stoper ikilisi: Saiss-Colley

Savunma hattında Saiss – Colley ikilisi ile beklerde Masuaku ve Onur’u görevlendirecek olan Güneş, orta sahayı Salih-Gedson – Maxim üçlüsüyle kurmayı düşünüyor. Son haftaların formda ismi Redmond’u Cenk’in yerine sol kanat forvet olarak oynatmayı planlayan Siyah-Beyazlı çalıştırıcı, sağ tarafta Ghezzal, ileride de Aboubakar’ı değerlendirecek.

ROSİER GERİ DÖNDÜ

Kartal’ın Atletico Madrid’le oynadığı özel mücadelede dikkat çeken isimlerden biri de Valentin Rosier olmuştu. Onur Bulut transferinden sonra gözden düşen Rosier enerjisiyle dikkat çekti. Milli arada boyun bölgesindeki kist cerrahi operasyonla alınan Fransız sağ bek maça ilk 11’de başladı ve çok formda bir görüntü verdi. Rosier çalımları ve yerinde müdahaleleriyle tribünlerin alkışını topladı. Tecrübeli isim, kalan haftalarda sağ bekte Onur Bulut’la forma rekabeti içinde olacak.

NKOUDOU SÜRPRİZİ

Teknik direktör Şenol Güneş’in önümüzdeki sezonun kadrosunda düşünmediği Kevin Nkoudou, Atletico Madrid’le oynanan özel maçta 84. dakikada oyuna girip 88’deattığı şık gol ve hırsıyla dikkat çekmişti Kamerunlu oyuncunun 10 dakikalık performansı göz doldurdu. Şenol Güneş’in, Cenk Tosun’un sakatlığı sebebiyle Kevin Nkoudou’yu Trabzonspor maçının kafilesine dahil etme ihtimalinin olduğu kaydedildi.

ERSİN YÜKSELİŞTE

Teknik patron Şenol Güneş göreve geldikten sonra kaleyi Mert Günok’a kaptıran Ersin Destanoğlu, Atletico Madrid’le oynanan özel maçta çok önemli kurtarışlara imza atmıştı. Yaklaşık 3 aydır resmi maça çıkmayan 22 yaşındaki file bekçisi, rakiplerine gol şansı tanımazken performansıyla güven verdi. Ersin’in formu, teknik ekibi memnun etti. Ligde ilerleyen maçlarda genç kalecinin görev alma ihtimali bulunuyor.

DELE ALLİ MÜJDESİ

Başkan Çebi’nin yaptığı bu açıklama İngiltere’de geniş etki yarattı. İngiliz basınında yer alan haberlerde, “Everton, Dele Alli’yi Beşiktaş’a bedelsiz olarak vermeye hazır. Dele Alli’nin hiçbir talibi olmadığı gibi yıllık maliyeti vergilerle birlikte 5 milyon Euro. Everton, Beşiktaş’tan bir teklif gelmesi durumunda Dele’yi vermeye hazır olacaktır” ifadeleri kullanıldı. Kartal, Alli’yi sezon başında 8 milyon Euro satın alma opsiyonuyla kiralamıştı.

GÜNEŞ’TEN BİR ŞANS DAHA

Adalesindeki yırtık sebebiyle sezonu kapatan ve ülkesi İngiltere’ye dönen Dele Alli’ye, bonservisinin bulunduğu Everton’dan yeni sezon planlamasında yer almadığı direkt olarak iletildiği kaydedildi. Teknik direktör Şenol Güneş’in Dele Alli için düşüncesi olumsuz olsa da bonservisiyle Kartal olması halinde Güneş’in İngiliz futbolcuya bir şans daha verebileceği konuşuluyor.