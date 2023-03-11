Beşiktaş’a dev bonservis geliri! Avrupa devi peşinde

Beşiktaş, ligin ilk yarısında şampiyonluk yarışında geride kalmış ve ara transfer döneminde beş futbolcu transfer ederek yarışta yeniden iddialı konuma gelebilmek için kadrosunu güçlendirmişti. Bunun yanında Weghorst, Josef gibi futbolcularla ayrılık yaşayan Kara Kartal’da Avrupa devinin yıldız futbolcunun peşinde olduğu ve yüksek bir bonservis bedeli ödemeye hazır olduğu iddia edildi. İşte ayrıntılar…

KARTAL TAKTİK ÇALIŞTI

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve top kapmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Siyah-beyazlı ekip, Spor Toto Süper Lig’de Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını saat 17.00’de yapacağı antrenmanla tamamlayıp kampa girecek.

ATİBA GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Az süre bulması nedeniyle alacaklarından feragat etmeyi öneren Atiba, depremzedelere yardım etmek istediğinin altını çizdi. Kanadalı futbolcu, “Mücadele etmeden para almayı kabul edemem. Yasal olarak böyle bir durum olmayabilir. Ancak eğer imkanlar müsaade ederse bu para depremzede çocuklar için kullanılabilir. Onlar için okul yaptırılıp, eğitimlerine destek verilebilir” dedi. Bu görüşme sonrasında Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin bir hayli duygulandığı öğrenildi.

ERSİN’İN ROTASI AVRUPA

Mert Günok’un arkasında aylardır yedek bekleyen Ersin Destanoğlu bu durumdan bir hayli rahatsız. Teknik heyet veya Mert’le hiçbir problem yaşamayan 22 yaşındaki file bekçisi kariyeri açısından en kısa sürede yeniden birinci kaleci olmak istiyor. İki sezon önce Beşiktaş’la üç kupa kaldıran ve tarihi başarılarda büyük payı bulunan Ersin’in bonservisiyle veya kiralık olarak ayrılacağı ifade edildi. Genç eldivenin kendisine en uygun kulübü seçeceği belirtildi.

GEDSON’UN PEŞİNDELER

Beşiktaş’ta son dönemde ortaya koyduğu başarılı futbolla dikkatleri üzerine çeken Gedson Fernandes, Avrupa’nın önemli kulüplerinin radarından çıkmıyor. Şenol Güneş’in takımın başına geçmesinden sonra performansı artan genç futbolcu için Alman kulübü harekete geçti.

ASTRONOMİK RAKAM!

Bundesliga’nın köklü kulüplerinden Bayer Leverkusen, 24 yaşındaki yıldızı transfer etmek için kolları Sezon sonunda Beşiktaş ile masaya oturması beklenen Leverkusen’in önereceği rakamın ise 15 milyon euro olacağı öğrenildi. Siyah-Beyazlı kulüp, Gedson Fernandes’i astronomik bir teklif gelmediği sürece elden çıkarmak istemiyor.

6 MİLYON EURO’YA GELDİ

Beşiktaş, yıldız futbolcunun bonservisini geçen sezon Benfica’dan 6 milyon euro karşılığında almıştı. Bu sezon 25 karşılaşmada forma giyen Gedson’un golü bulunmazken 5 asisti var. 2 kez Portekiz Milli Takım formasını giyen yıldız oyuncu Tottenham ve Galatasaray formaları da giydi.

ŞENOL HOCANIN BANKOSU

Gedson Fernandes, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in banko oyuncularından. Tecrübeli teknik adam, idmanlarda da onunla özel olarak ilgileniyor.