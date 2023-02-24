Beşiktaş’a dünyaca ünlü yıldız! İspanyollar duyurdu…

Beşiktaş’ın pazar günü Antalyaspor ile oynayacağı erteleme maçında iki takımın o günkü listelerinde yer alan futbolcular görev alabilecek. Kartal’da; Josef de Souza, Emrecan Uzunhan, Oğuzhan Akgün, Wout Weghorst ve Francisco Montero takımdan ayrılırken yeni transferler Vincent Aboubakar, Amir Hadziahmetovic, Onur Bulut, Alexandru Maxim ve Omar Colley ise karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakat futbolcuların da olduğu Siyah-Beyazlılar’da teknik ekip, kadro oluşturmakta güçlük yaşıyor.

5 takviye yapıldı

Bir yandan lige hazırlanan Beşiktaş diğer taraftardan da transfer operasyonuna devam ediyor. Çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar, şimdiye kadar 5 takviye yaptı.

Aboubakar’la başladı

Siyah Beyazlılar, Weghorst’un ayrılığı sonrasında ilk transferini eski golcüsünü yeniden takıma kazandırarak yapmıştı. Kara Kartal, Al Nassr’la sözleşmesini fesheden Vincent Aboubakar’ı renklerine bağlayarak devre arası transfer dönemini resmen açmıştı. Ardından Beşiktaş, Konyaspor’un başarılı orta sahası Amir Hadziahmetovic’i kadrosuna kattı. Josef’in Çin’e transfer olmasının ardından özellikle Şenol Güneş’in isteğiyle yaratıcı bir orta saha transferi gerçekleştirildi.

Onur transferi olay yarattı!

Büyük tartışmalara konu olan Onur Bulut transferinde mutlu sona ulaşan taraf Beşiktaş oldu. Transfer döneminin en ilgi çeken transferlerinden biri olan Onur Bulut’un Siyah Beyazlılar’a imzasının ardından Beşiktaş transferlerine devam etti.

Son hamle Maxim

Savunmaya Omar Colley’i alan Beşiktaş, ligden çekilen Gaziantep FK’nın başarılı orta sahası Maxim’i de kadroya dahil etti. Bu transferle birlikte Siyah Beyazlılar kadrosunu güçlendirdi.

Masuaku’nun opsiyonu…

Beşiktaş iç ve dış transferde hareketli saatler yaşamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı forma altında bugüne kadar 20 resmi maça çıkan Arthur Masuaku, 5 kez daha görev yaparsa sözleşmesindeki 2.2 milyon Euro’luk opsiyon maddesi devreye girecek. Beşiktaş Yönetimi, West Ham United ile yeniden görüşerek bu maddeyi iptal ettirmek istiyor. İngiliz ekibi, Siyah-Beyazlılar’ın bu teklifine olumlu yaklaşmasa da Başkan Çebi’nin bizzat devreye girerek işi çözmesi bekleniyor. Yeni sezonda Masuaku’yla yola devam etmeyi planlamayan Kara Kartal sol bek arayışlarına başlamıştı.

Olympiakos’la yolları ayırdı

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden Marca’nın haberine göre son olarak Olympiakos ile yollarını ayıran Marcelo kulüp arayışına girdi. Bu doğrultuda ABD Ligi ekiplerinden Los Angeles Galaxy, Brezilyalı sol beki kadrosuna katmak istiyor.

Teklifleri değerlendirecek

Ancak tecrübeli savunmacı, kariyerini Avrupa’da sürdürmek istiyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Marcelo için; İtalya ve Fransa’dan birkaç takımın devrede olduğu öğrenildi. Ayrıca haberde Beşiktaş’ın da devreye girebileceği yazıldı. Kara Kartal’ın, bu anlamda bir sözleşme hazırlayarak, Marcelo’ya teklif götürebileceği belirtildi. Marcelo’nun ise bu süreçte kendisine gelecek teklifleri değerlendireceği belirtildi.

Bilindiği üzere yıldız futbolcu, 2007- 2022 yılları arasında Real Madrid’de forma giymiş ve sonrasında kariyerini Olympiakos’ta devam ettirmişti.