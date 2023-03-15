Beşiktaş’a İstanbulspor maçı öncesi müjdeli haber! Şenol Güneş isim isim açıklamıştı

GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, dün yaptığı açıklamada beş futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Güneş, “Tayyip bugün yarın idmana çıkmayabilir. Onun darbe gibi görünen bir durumu var. Yarın öbür günü beklemek durumundayız. Colley ve Utku hasta. Yorgunluk olarak Onur’un vardı. Bugün zaten maç oynayanları erken çıkartıp, oynamayanlarla devam edeceğiz. Ama ana bölümde hepsi beraber idmanda olacaklar. Ghezzal’ın durumu ve Colley’in de hastalığı var. Başka da ciddi durum görünmüyor” diye konuşmuştu.