Beşiktaş’a İstanbulspor maçı öncesi müjdeli haber! Şenol Güneş isim isim açıklamıştı

Süper Lig’de son oynadığı Ankaragücü ve Başakşehir maçlarını kazanarak zirve yolunda kayıpsız ilerleyen Beşiktaş, bu hafta sonu Vodafone Park’ta İstanbulspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik Direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma ve istasyon koşularıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-Beyazlılar, İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, yarın (16 Mart) saat 11.30’da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
GÜNEŞ AÇIKLAMIŞTI
Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, dün yaptığı açıklamada beş futbolcunun sağlık durumlarıyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Güneş, “Tayyip bugün yarın idmana çıkmayabilir. Onun darbe gibi görünen bir durumu var. Yarın öbür günü beklemek durumundayız. Colley ve Utku hasta. Yorgunluk olarak Onur’un vardı. Bugün zaten maç oynayanları erken çıkartıp, oynamayanlarla devam edeceğiz. Ama ana bölümde hepsi beraber idmanda olacaklar. Ghezzal’ın durumu ve Colley’in de hastalığı var. Başka da ciddi durum görünmüyor” diye konuşmuştu.
4 FUTBOLCUDAN İYİ HABER
Bugün yapılan idmanda Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Tayyip Talha, Antalyaspor maçı öncesi ısınma sırasında sakatlanan Rachid Ghezzal, hastalanan Omar Colley ve yorgun olan Onur Bulut, bugün yapılan idmanda yer aldı. Bu futbolcuların İstanbulspor’la oynanacak mücadelede Güneş’in forma vermesi halinde oynaması bekleniyor.
Hasta olan Colley, takımla antrenmana çıktı.
Başakşehir maçı öncesi son antrenmanda ağrı hisseden Ghezzal, sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı.