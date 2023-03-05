Beşiktaş’a kötü haber! Yıldız oyuncu…

Süper Lig’in 24. haftasında sahasında karşılaştığı Ankaragücü engelini Kara Kartal puan olarak kayıpsız atlasa da kadroda fire verdi. Başkent ekibini, Salih Uçan ve Vincent Aboubakar’ın golleriyle 2-1’lik skor ile mağlup eden Beşiktaş’ta Welinton, müsabakanın 90+6 dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Brezilyalı oyuncu bu sezon Süper Lig’de Kasımpaşa, İstanbulspor ve Sivasspor maçlarında sarı kart görmüştü.

Başkent ekibi karşısında bu sezonki 4. sarı kartla cezalandırılan deneyimli stoper, Süper Lig’de bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.