Beşiktaş’a milli takım arası şifa olacaktı, bela oldu!

Milli ara Beşiktaş’a kabus oldu! 4 gün arayla yapılan Covid-19 testlerinde 8 futbolcunun testi pozitif çıktı ve Sergen Yalçın, kadro açısından zor bir döneme girdi. Mevcut durumda cezalı Ersin ve hazır olmayan N’Koudou ile Gökhan Töre ve sakat olan Welinton’a, Covid-19’lu futbolcular da eklendiğinde teknik direktör Sergen Yalçın’ın elinde 3’ü altyapı 2’si kaleci 16 futbolcu kalıyor. Tecrübeli hoca, Başakşehir maçının kadrosunu mecburen 16 isimden oluşturacak.

DORUKHAN SAĞ BEKE

Kartal’ın en sıkıntılı bölgesi de defans hattı olacak. Sağlam tek stoperi Montero kalan Sergen Yalçın, genç futbolcu Erdoğan Kaya veya orta sahadan Josef-Atiba’dan birini stopere çekecek. Sağ bekte ise Dorukhan sürprizi yakın. Sol bekte Rıdvan Yılmaz görev alacak. Yalçın, Josef ve Atiba’yı hem defansta hem de orta sahada görevlendirebilecek. Sağ kanatta Ghezzal, ortada Mensah, Ljajic alterntatif olan Kartal’ın hücum hattı ise Larin-Aboubakar.

17’LİK SERDAR ANTRENMANDA

Başakşehir maçı öncesi hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, dünkü antrenmanı 15 futbolcuyla gerçekleştirdi. Corona virüse yakalanan 8 isim ve milli takımlarda olan futbolculardan yoksun olan siyah-beyazlılarda genç takımdan 17 yaşındaki stoper Serdar Saatçi, A Takım’la çalışmaya başladı.

UTKU YUVAKURAN’A TERAPİ MESAİSİ

Sergen Yalçın, Ersin’in cezası nedeniyle Başakşehir karşısında şans vereceği kaleci Utku’yu özel olarak hazırlıyor. Yalçın, Utku’nun psikolojik olarak da hazırlanması için hem yardımcısı Murat Şahin ile hem de kaleci antrenörü Levent Açıl ile görüşerek genç file bekçisine destek olmalarını istedi.