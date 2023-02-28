Beşiktaş’a müjdeli haber! Rachid Ghezzal’dan sakatlık sözleri: Vazgeçmeyeceğim!

Beşiktaş’ta son olarak ligin ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan Trabzonspor maçında ilk 11’de forma giyen Rachid Ghezzal, karşılaşmanın ilk yarısı bitmeden sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Uzun süredir formasına hasret kalan yıldız futbolcu, Dünya Kupası’nda verilen arada ve ülkemizde yaşanan deprem felaketinden dolayı futbola verilen arada çalışmalarını sürdürmüş ve ayak tabanındaki sorunu atlatıp kendini hazır hale getirmişti.

SAKATLIKLAR PEŞİNİ BIRAKMADI

Ghezzal, 11 maç aranın ardından Antalyaspor karşısında ilk 11’de görev alacaktı ancak son anda yaşadığı sakatlık nedeniyle kadrodan çıkartıldı. Son olarak ligin 10’uncu haftasında 16 Ekim’de iç sahada Trabzonspor maçında ilk 11’de oynayan ve ilk yarıda yaşadığı sakatlık nedeniyle oyundan çıkan Ghezzal, uzun bir süre formasından uzak kalmıştı. Cezayirli kanat, son olarak deplasmanda oynanan Sivasspor maçının uzatma anlarında oyuna dahil olmuştu.

En son 16 Ekim’de oynanan ve 2-2 biten Trabzonspor maçında 11’de sahaya çıkan Ghezzal, bu sezon 6 maçta oynarken 2 gol attı, 1 de asist yaptı.

TEDAVİSİ BAŞLADI

Antalyaspor maçı öncesinde 11’de olacağı açıklanan ve ısınma hareketleri için sahaya gelen Cezayirli kanat oyuncusu, takımla birlikte soyunma odasına gitti. Maçın başlamasına kısa bir süre kala Dele Alli, ısınma hareketleri için yeşil zemine geri geldi. Adale sakatlığı yaşayan Ghezzal, maç kadrosundan çıkartılırken, Dele Alli mücadeleye 11’de başladı. Deneyimli futbolcu, ayak tabanındaki sorunu atlatması sonrasında bu kez de adale problemi yaşadı. Yıldız ismin tedavisine ara vermeden hemen başlandığı kaydedildi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Antalyaspor mücadelesine ilk 11’de çıkması beklenen Ghezzal, adale ve kasık ağrısı sebebiyle oyun dışı kalmıştı. Yıldız futbolcunun yapılan kontrollerinde son durumu belli oldu.

Ghezzal, Antalyaspor maçı öncesinde yaşadığı sakatlık sebebiyle gözyaşlarına hakim olamamıştı. Yıldız oyuncuyu, takım arkadaşları teselli etmişti.

ANKARAGÜCÜ VE BEŞİKTAŞ MAÇLARINI KAÇIRACAK

Başarılı oyuncu, sakatlığı sebebiyle yaklaşık 2 hafta sahalardan uzak kalacak. Cezayirli yıldızın Ankaragücü ve Başakşehir karşılaşmalarını kaçırması bekleniyor. Ghezzal’ın yokluğunda sağ kanat hattında görevi, Cenk Tosun’un alması, Vincent Aboubakar’ın da santrfor olarak forma giymesi planlanıyor.

“VAZGEÇMEYECEĞİM!”

Sakatlığıyla ilgili kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Ghezzal, taraftara mesaj gönderdi ve “Sizlerle tekrar bir arada olacağımdan dolayı çok heyecanlıydım fakat bu sene bizler için zor geçiyor. Ben vazgeçmeyeceğim, sakatlığım da çok kötü görünmüyor ve inşallah en kısa zamanda tekrar döneceğim. Mesajlarınız için çok teşekkürler.” ifadelerini kullandı.