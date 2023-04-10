Beşiktaş’a Redmond’dan kötü haber! Yıldız futbolcu için flaş gelişme

Bu sezonun en önemli transferlerinden biri olarak görülen ancak bir türlü beklentileri karşılayamayan Redmond, son haftalarda yakaladığı çıkış ile yeniden adından sıkça söz ettiriyor.

Beşiktaş, geçen hafta Kadıköy’de 1-0 geri düşüp 10 kişi kalmasına rağmen Redmond’un muhteşem oyunuyla rakibini 4-2 mağlup etmişti. Siyah-Beyazlılarda İngiliz futbolcu 1 gol, 3 asistle derbiye damga vurmuştu.

Sezon başı Southampton’dan 1 yıllığına kiralanan 29 yaşındaki futbolcu, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından skor üretmeye başladı. Tecrübeli kanat oyuncusu, 5 gol, 5 asistle Güneş döneminin yıldızlarından oldu.

İLK KEZ İNGİLTERE DIŞINA ÇIKTI

Kariyerine ülkesinin Birmingham takımında başlayan Redmond, Burton Albion, Norwich ve Southampton formaları giymiş ve ülkesinden ilk kez top oynamak için Beşiktaş’a gelmişti.

ŞENOL GÜNEŞ KALMASINI İSTİYOR

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 3-1 kazanılan Giresunspor maçının ardından verdiği röportajda, “Takımı yükselten tüm isimler kalacak” diyerek son 3 maçta 3 gol atıp kariyer rekoru kıran Redmond’ın da kalmasını istediğini üstü kapalı belirtti.

SÜRPRİZ TALİP

Redmond, yükselen performansı sonrası ülkesinin kulüplerini peşine taktı. 29 yaşındaki yıldızı Premier Lig’e yükselen Burnley’de takımın menajeri Vincent Kompany’nin çok istediği öğrenildi.

İngiltere Championship’te Burnley’den sonra Premier Lig’e direkt yükselmeye çok yakın olan Sheffield United da Redmond’ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Bu sezon İngiltere Premier Lig’in orta sıralarında yer alan Fulham ve Brentford da Redmond’ın peşine düşen kulüpler arasında yer alıyor.

KARAR SEZON SONU

Redmond’ın İngiltere’ye mi döneceği yoksa Beşiktaş’ta mı kalacağı yönünde vereceği kararı sezon sonuna bıraktığı öğrenildi. İngiliz futbolcu önüne konacak projelere ve kazanacağı ücrete bakıp imzayı atacak.