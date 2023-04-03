Beşiktaş’a sürpriz transfer teklifi! Güneş kulübeye çekmişti

Spor Toto Süper Lig’de zirve yarışını sürdüren Beşiktaş’ta bir yandan da transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah-beyazlılar, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda hareket ederken sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından forma şansı bulmakta zorlanan genç oyuncuya Belçika ekibinin talip olduğu kaydedildi. Belçika basınında yer alan habere göre; köklü kulüp, genç futbolcunun yanı sıra bir oyuncuyu daha transfer listesine dahil etti.

GENÇ OYUNCULARLA YOLLAR AYRILDI

Beşiktaş’ta yeni sözleşme imzalanan Emirhan İlkhan’ın sözleşmesinde yer alan serbest kalma bedeli sezon başında Torino tarafından ödendi. Serie A ekibi, 4 milyon 500 bin euro bedelle Emirhan İlkhan’ı kadrosuna dahil etti. Siyah-beyazlılardan sezon başında ayrılan bir diğer isim Rıdvan Yılmaz oldu. 21 yaşındaki sol bek, İskoçya ekibi Rangers ile anlaşma sağladı. Rıdvan Yılmaz’ın transferi için Rangers, Beşiktaş’a 4 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

Beşiktaş’ta sezon başında Valerien Ismael ile sorun yaşayan ve kadro dışı bırakılan Serdar Saatçı da Avrupa’nın yolunu tuttu. Portekiz temsilcisi Braga, 20 yaşındaki savunmacı için 1 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödedi. Serdar Saatçı’nın anlaşmasında şartlara bağlı 1 milyon euroluk bonus maddesinin yer aldığı kaydedildi. Öte yandan Beşiktaş’ın bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacağı belirtildi.

Beşiktaş’ta altyapıdan yetişen 18 yaşındaki orta saha Avtandil Duishoev ile de yollar ayrıldı. Kırgızistanlı oyuncu, Al Wahda’nın rezerv takımına transfer oldu. Beşiktaş’ın bu transfer için herhangi bir bedel almadığı öğrenildi.

Siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon altyapı için transfer edilen Badra Cisse, Romanya’nın yolunu tuttu. Romanya ekibi Cluj, 20 yaşındaki stoperi ara transfer ve tescil döneminde kadrosuna dahil etti. Beşiktaş’ın ilk başta olumsuz yanıt verdiği Rumen ekibinin teklifini daha sonra kabul ettiği kaydedildi. Badra Cisse için kulüpler arasında yapılan anlaşmada bir opsiyon maddesinin bulunup bulunmadığı henüz netlik kazanmadı.

GÜNEŞ’TEN ERSİN YERİNE MERT TERCİHİ

Valerien Ismael ile sezona başlayan Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu, takım kaptanı olarak sahada yer alıyordu. Siyah-beyazlıların genç file bekçisi, Şenol Güneş’in göreve gelmesinin ardından bir anda yedek kulübesine çekildi.

Tecrübeli teknik direktör, kaleyi tamamen Mert Günok’a emanet etti. Mert Günok, Serik Belediyespor ve Şanlıurfaspor’a karşı Ziraat Türkiye Kupası’ndaki maçlar dışında Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in vazgeçilmezi oldu.

Beşiktaş’ta Ersin Destanoğlu sezon başında Avrupa’dan çok sayıda teklif aldı. Siyah-beyazlı kurmaylar, 22 yaşındaki eldivenin ayrılığına izin vermedi. 1 Ekim 2022’de yeni sözleşme imzaladıktan sonra düşüşe geçen Ersin Destanoğlu, Mert Günok’un eldivenleri devralmasının ardından adeta yedek kulübesine hapsoldu.

BELÇİKA’DAN TALİP ÇIKTI

Beşiktaş’ın genç eldiveni Ersin Destanoğlu ile ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Belçika basınında yer alan haberlere göre; Club Brugge, Ersin Destanoğlu’nu transfer listesine dahil etti.

Simon Mignolet’in ilerleyen yaşı nedeniyle kaleci takviyesi yapmak isteyen Ersin Destanoğlu’nu yakından takip ettiği belirtildi. Club Brugge’un öncelikli olarak Josef Burkin’i düşündükleri kaydedildi. Beşiktaş’ın genç yıldızı Ersin Destanoğlu için Salzburg’un geçtiğimiz sezon yaptığı 6 milyon euroluk transfer teklifinin reddedildiği vurgulandı.

SÖZLEŞMESİ 2026’DA BİTECEK

Genç eldiven bu sezon 11 maçta şans buldu. Ersin Destanoğlu bu mücadelelerin 3’ünde gol yemedi ve kalesinde toplam 14 gol gördü. Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu’nun sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona erecek. 22 yaşındaki kalecinin güncel piyasa değeri 6 milyon 500 bin euro.