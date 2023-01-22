Beşiktaş’a transferde durmak yok! 3 yıldız daha…

Süper Lig’de oynayacağı zorlu Kayserispor deplasmanına golcüsü Vincent Aboubakar’ı yetiştirmeyi başaran Beşiktaş ‘ta transfer hareketliliği esas şimdi başlıyor. Siyah-Beyazlılar, Kayserispor maçının ardından yeni haftada bombaları peş peşe patlatmayı hedefliyor.

KAYSERİ’YE GİDİP KAMPA GİRDİLER

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. 5’e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, çift kale taktik maçıyla sona erdi.

Beşiktaş, Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maç için dün akşam saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Kayseri’ye giderek kampa girdi.

İKİLİ REKABETTE AĞIRLIK BEŞİKTAŞ’TA

Siyah-Beyazlılar ile Kayserispor, bugüne kadar Süper Lig’de 43 kez karşı karşıya geldi. Siyah- Beyazlılar, 25 defa sahadan 3 puan ile ayrılan taraf olurken Sarı-Kırmızılılar da 10 karşılaşmada gülen taraf oldu. Geride kalan 8 müsabaka ise berabere tamamlandı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Vodafone Park’ta oynanan maçı Siyah-Beyazlılar 1-0’lık skorla kazandı.

GÜNEŞ’İN TAKIMI İLK PEŞİNDE

Kartal, Kayserispor karşısında galip gelirse bu sezon ilk kez üst üste 4 galibiyet elde etmiş olacak.

Beşiktaş, Süper Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-Beyazlılar bu süreçte Adana Demirspor’u 1-0, Kasımpaşa ve Konyaspor’u da 2-1’lik skorla mağlup etti.

5 FUTBOLCUYA ÖZEL UYARI

Kara Kartal’da bugünkü maç öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. 3 sarı kartı olan Redmond, Cenk, Masuaku, Gedson ve Saiss bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşerek, 21. haftada oynanacak Alanyaspor maçında takımdaki yerlerini alamayacak.

Teknik ekibin, bu 5 oyuncuyla maç öncesinde bir araya gelip kart görmemeleri konusunda özel uyarak uyardığı bildirildi.

ABOUBAKAR RESMEN KARTAL

Siyah-Beyazlılar’ın dün sabah saatlerinde İstanbul’a getirdiği Vincent Aboubakar, Beşiktaş’la 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı. Sağlık kontrolleri sonrası kısa bir dinlenme süreci geçiren Kamerunlu golcünün lisansı çıkarıldı ve Kayseri kafilesine dahil edildi.

Beşiktaş’ın transferinde prensip anlaşmasına vardığı Vincent Aboubakar, dün sabaha karşı İstanbul’a geldi. Abou’yu taşıyan uçak, saat 04.00 sıralarında Atatürk Havalimanı’na indi. Aboubakar’ı havalimanında bir grup Beşiktaş taraftarı karşıladı.

Yıldız isim, ayağının tozuyla sağlık kontrolünden geçirildi.

30 yaşındaki golcü oyuncu, sağlık kontrollerinden geçmesi sonrasında Siyah-Beyazlılar’daki üçüncü dönemi için resmi imzaları attı.

Dün sabah saatlerinde İstanbul’a gelen Aboubakar, formayı giyip Sportif Direktör Ceyhun Kazancı’yla beraber 3,5 yıllık sözleşmeye imza attı.

Siyah-Beyazlılar, kontrat detaylarını şu açıklamayla duyurdu: “Profesyonel Futbolcu Vincent Pate Aboubakar’ın transferi konusunda Oyuncu ile 21 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, 2024-2025 sezonu sonuna kadar iki buçuk yıl artı bir yıl opsiyonlu olarak sözleşme imzalanmıştır. Oyuncuya net 1.140.000 Avro imza parası ve 2022-2023 sezonu için net 1.555.000 Avro, kalan sezonlar için sezon başına net 3.110.000 Avro garanti ücrete ek olarak aldığı süre ve müsabaka türüne göre maç başına azami net 12.000 Avro maç başı ücreti ödenecektir.”

Şenol Güneş, Aboubakar’a büyük ilgi gösterdi.

‘Kayseri’ye hazırım’

Kayserispor maçı için dün Kayseri’ye giden Siyah-Beyazlı ekipte, Vincent Aboubakar da yer aldı. Deneyimli oyuncunun belgeleri ve lisansı yetiştirildi.

Tecrübeli futbolcu, hiç zaman kaybetmeden Kayseri kafilesine dahil oldu.

Başarılı futbolcunun, Kayserispor karşılaşmasında görev yapması bekleniyor. Dün Nevzat Demir Tesisleri’nde sabaha karşı Sportif Direktör Ceyhun Kazancı tarafından karşılanan Aboubakar, işlemlerin tamamlanması sonrasında bir süre dinlendi.

Aboubakar, tesiste yakın dostu Rosier’le hasret giderdi.

Ardından öğle yemeğinde takımla buluşan Aboubakar’a en büyük ilgiyi, teknik direktör Şenol Güneş ve yakın arkadaşı Valentin Rosier gösterdi. Aboubakar, “Lisans işlemlerini halledin. Uykusuzluğum var ancak maça daha vakit var. Kayseri’de oynamak için hazırım” diyerek talepte bulununca, Kayseri kafilesine dahil edildi.

TRANSFERDE DURMAK YOK!

Beşiktaş Kulübü, yeni haftada büyük bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın hedefinde Andreaw Gravillon, Dmitri Barinov ve Aaron Boupendza var. 3 oyuncu için kulüpleriyle yeni görüşmeler yapılacak.

Kara Kartal, teknik direktör Şenol Güneş’in raporu sonrasında 3 takviye daha yapmak için kolları sıvadı. İdareciler, yeni haftada geniş kapsamlı bir operasyona imza atmaya hazırlanıyor. Liste başında; Stoper, orta saha ve kanat almak isteyen yönetim; Andreaw Gravillon, Dmitri Barinov ve Aaron Boupendza için bütün gücünü kullanacak.

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı, Reims’ten stoper Andreaw Gravillon için reddedilen 2 milyon Euro’luk teklifini 3’e yükseltecek.

Kazancı, Lokomotiv Moskova’dan 26 yaşındaki orta saha Dmitri Barinov için de Rus kulübüyle pazarlıkları hızlandıracak.

Başarılı yönetici, Al-Shabab’tan da Aaron Boupendza’yı kadrolarına katmak için Arap kulübüyle yeni bir görüşme daha yapacak.