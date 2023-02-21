Beşiktaş’a transferde kötü haber! Yıldız oyuncu…

Beşiktaş’ta ara transfer dönemi oldukça hareketli geçiyor. Cristiano Ronaldo’nun, Manchester United’dan ayrılarak Al Nassr’a imza atması sonrası Kırmızı Şeytanlar, CR7’nin boşluğunu kısa süreli bir çözüm olarak Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Wout Weghorst’la doldurmuştu. Kara Kartal’da, Weghorst’un ayrılığı sonrası Ronaldo’nun transferiyle Al Nassr’a veda eden ve sözleşmesini fesheden eski golcüsü Vincent Aboubakar’ı kadrosuna katmıştı.

Aslan’a, Hadziahmetovic çalımı

Aboubakar hamlesiyle devre arası transfer döneminde hızlı giren Siyah-Beyazlı ekip, özellikle Galatasaray’ın da çok istediği Amir Hadziahmetovic’i ezeli rakibinin elinden kapmıştı. Bu transfer için Konyaspor’la 3.2 milyon Euro’ya el sıkışılmıştı. Kartal, Kayserispor’dan olaylı bir şekilde Onur Bulut’u da renklerine bağlayınca Sarı-Kırmızılılılar’la davalık oldu.

Son transfer Maxim

Art arda 3 sükse yaratan transferi duyuran Beşiktaş sessiz sedasız Sampdoria’dan 2.3 milyon Euro karşılığında Omar Colley’e de imza attırdı. Siyah-Beyazlı ekip son transferini ise ülkemizde meydana gelen deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK’dan yaptı. Kara Kartal, Rumen yıldız Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladı.

Büyük umutlarla geldi, kiralandı

Beşiktaş’ta ayrılıklar da yaşandı. Kadroda ciddi bir değişime giden Siyah-Beyazlılar sezon başında İstanbulspor’dan büyük umutlarla 2 milyon Euro’ya transfer ettiği Emrecan Uzunhan’ı, Antalyaspor’a kiraladı. Spor Toto 1. Lig ekibi Sakaryaspor, Oğuzhan Akgün’ü sezon sonuna kadar geçici olarak transfer etti. Francisco Montero satın alma opsiyonuyla birlikte Hamburg’a kiralandı. Josef de Souza’nın sözleşmesi karşılıklı anlaşma sonucunda feshedildi. Son olarak Tyler Boyd da ülkesi ABD’ye geri döndü ve Los Angeles Galaxy’e imza attı. Beşiktaş’tan ayrılan ilk isim de Wout Weghorst olmuştu.

Güneş’in inancı tam

Süper Lig’de zirve yarışında rakiplerinin gerisinde kalan ve 6 oyuncuyla yollarını ayırıp 5 transferle kadrosunu güçlendiren Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş hamlelerle birlikte ligin kalan kısmında daha yarışmacı bir takım olacaklarına ve şampiyonluk yolunda daha emin adımlar atacaklarına inanıyor. Bu doğrultuda da transfer çalışmaları hızla devam ediyor.

Devrede olmazsa sezon sonunda…

Devre arası transfer çalışmaları kapsamında orta saha arayan Kara Kartal’da gündeme gelen ilk isimlerden biri eski yıldız Mohamed Elneny olmuştu. 2020-21 sezonunda kiralık olarak Siyah-Beyazlı formayı giyen ve performansıyla beğeni kazanan Mısırlı yıldız listeye alınmıştı. Beşiktaş’ın ilk hedefi sezon sonunda Arsenal’le sözleşmesi sona erecek tecrübeli oyuncuyu cüzzi bir miktar karşılığında kadrosuna katmaktı. Eğer bu düşünce gerçekleşmez Başkan Ahmet Nur Çebi ve kurmayları, 30 yaşındaki futbolcuyu Haziran ayında bedelsiz olarak renklerine bağlamayı planlıyordu.

Josef’in ayrılığı sonrası iddialar güçlendi

Josef de Souza’nın da ayrılığı sonrasında Elneny iddiaları güçlenmişti. Ancak Beşiktaş’a bu konuda kötü bir haber geldi. İngiltere Premier Ligi’nde zirvede yer alan Arsenal, Mısırlı yıldız ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı. Yapılan açıklamada Elneny’nin sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihine kadar uzatıldı.

‘Benim için gurur verici’

Kulübün resmi internet sitesine konuşan Mohamed Elneny; “Çok mutluyum. Kulübü ve taraftarlarımızı çok seviyorum. Burada olduğum her gün, en iyisi olmamız için elimden gelen her şeyi yapacağım. 2016’dan beri bu muhteşem kulübü temsil etmek benim için gurur verici. Şu anda kadromuzda sahip olduğumuz ruh ve birliktelik çok olumlu” ifadelerini kullandı.

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