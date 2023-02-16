Beşiktaş’a yeni sol bek! Transfer teklifi ortaya çıktı

Sivasspor’a yenilerek ligde ağır bir hasar alan Beşiktaş, ara transfer döneminde eksik bölgelerini tamamlamanın yollarını arıyor. Siyah-Beyazlılar’ın sol bek için Portekiz’de forma giyen Brezilyalı futbolcuya transfer teklifi yaptığı ortaya çıktı.

Beşiktaş’ta transfer harekâtı hız kesmeden devam ediyor. Şu ana kadar 3 futbolcunun transferini resmileştiren Kartal, 10 numara için anlaşmaya varırken yeni bir sol bek için de transfer teklifinde bulundu. İşte haberin ayrıntıları ve detaylar…

İLK TRANSFER HADZİAHMETOVİC

Siyah-Beyazlılar ilk takviyeyi orta sahaya yapmıştı. Konyaspor’dan Amir Hadziahmetovic’le anlaşan Beşiktaş bu transfer için 3.2 milyon euro ve başka bir kulübe satılması durumda %20 pay ödeyeceğini KAP’a açıklamıştı. Oyuncuyla 4.5 yıllık sözleme imzalayan Beşiktaş, yıllık 1.160 milyon euro ödeyecek.

ONUR BULUT TRANSFERİ GERÇEKLEŞTİ

Beşiktaş, sürpriz bir hamleyle önceki gün Kayserispor’un sağ beki Onur Bulut’u sözleşmesindeki “Transferin son gününe kadar 1 milyon Euro getirmesi halinde serbest kalır’ maddesini kullanarak 3.5 yıllığına renklerine bağlamıştı. 28 yaşındaki oyuncu da geçtiğimiz günlerde Kayserispor’la 3 yıllığına uzattığı kontratını avukatı aracılığı ile tek taraflı feshetmişti.

STOPERE OMAR COLLEY

Beşiktaş, İtalya’nın Sampdoria takımından Gambiyalı futbolcu Omar Colley’i kadrosuna dahil ettiğini açıkladı. Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ’den Kamuyu Aydınlatma Platformuna yapılan açıklamada, savunmada görev yapan 30 yaşındaki futbolcunun transfer sürecinin tamamlandığı bildirildi.

MAXİM İLE ANLAŞMA SAĞLANDI

Siyah-Beyazlılar, depremin yarattığı yıkıcı etki sonrası ligden çekilen Gaziantep FK’dan transfer yaptı. Beşiktaş, Gaziantep FK’dan Alexandru Maxim’i sezon sonuna kadar kiraladı. Siyah-Beyazlılar, 32 yaşındaki 10 numarayı 4 aylığına kiralayıp 400 bin Euro maaş ödeyecek.

JOSEF ÇİN’E GİDİYOR

Beşiktaş’ta Josef de Souza, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor. Brezilyalı oyuncu için Çin ekibi Beijing Gouan devreye girmiş durumda. Beijing Gouan, Josef de Souza ile anlaşmaya çok yakın. Daha önce sezon içinde ayrılma ihtimali gündeme gelen Brezilyalı oyuncunun yeni durağının Çin olması bekleniyor.

ATİBA VE NKOUDOU DA AYRILIYOR

Beşiktaş’ta Josef de Souza’nın ardından Atiba Hutchinson ve Kevin N’Koudou ile yollar ayrılıyor. Siyah-beyazlı yönetim iki futbolcunun da sözleşmelerini feshetme kararı aldı. Atiba ve N’Koudou’nun kontratları sezon sonu tamamlanacaktı. Atiba’nın Beşiktaş’tan ayrılması ile siyah beyazlı kulüpte 10 yıllık dönemin sonuna gelinecek.

KARTAL’A YENİ QUARESMA

Sol bek pozisyonunda Masuaku’nun sözleşmesinde yer alan opsiyon nedeniyle bu bölgeye yeni bir takviye yapmak isteyen Beşiktaş, aradığı futbolcuyu Portekiz’de buldu. Siyah-Beyazlılar’ın hedefinde Arouca forması giyen Mateus Quaresma var.

TRANSFER TEKLİFİ YAPILDI

Portekiz basınında çıkan haberlere göre Quaresma için Beşiktaş, Arouca’ya 1.2 milyon euro teklifte bulundu. İki kulüp arasında pazarlıkların sürdüğü öğrenilirken 26 yaşındaki sol bekin 5 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunuyor.

MATEUS QUARESMA KİMDİR?

Futbola Brezilya’nın Lajeadense kulübünde başlayan 1996 doğumlu 26 yaşındaki Quaresma, 2020 yılında Arouca2ya 80 bin euro karşılığında transfer oldu. Kariyerinde şu ana kadar 87 maça çıkan Quaresma, bu sezon 28 maçta forma giyerken 1 gol ve 1 de asist yaptı.