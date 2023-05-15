Beşiktaş’a yıldız isimden müjde! Takımla çalıştı

Süper Lig’de ciddi bir yükseliş ile şampiyonluk yarışında iddialı duruma gelen Beşiktaş, 35. haftada Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşmaya hazırlanıyor.

HAFTA ARASINDA MAÇI YOK

Süper Lig’de 34. hafta heyecanı, hafta arasında oynanacak maçlarla yaşanacak. Beşiktaş, ülkemizde yaşanan deprem felaketinin ardından ligden çekilen Gaziantep FK ile olan maçı nedeniyle hafta arasını karşılaşma oynamadan geçecek.

Siyah-Beyazlılar, 21 Mayıs Pazar günü oynanacak 35. hafta mücadelesinde Adana Demirspor’un konuğu olacak.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Beşiktaş, Adana Demirspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bu akşam BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı. Basına açık idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, düz koşu çalışmasıyla başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, minyatür kale ve dar alanda taktiksel çift kale maç ile tamamlandı.

Beşiktaş, Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına yarın (16 Mayıs Salı) saat 11:00’da yapacağı antrenmanla devam edecek.

GHEZZAL MÜJDESİ

Beşiktaş’ta sakatlıklar nedeniyle şanssız bir sezon geçiren Rachid Ghezzal, takımının Galatasaray ile oynayacağı derbi mücadelesi öncesinde kasığından bir sakatlık geçirmişti. 30 Nisan’da oynanan derbide forma giyemeyen Ghezzal, Antalyaspor deplasmanında da takımını yalnız bırakmak durumunda kalmıştı.

Siyah-Beyazlılar’a Cezayirli oyuncudan iyi haber geldi. Rachid Ghezzal, Adana Demirspor maçı hazırlıkları kapsamında bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.