Beşiktaş’ın 150. tırı yola çıktı!

Beşiktaş Kulübü, deprem felaketinin ardından başlayan yardım çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Yurtiçi ve yurt dışındaki derneklerin desteğiyle bölgedeki vatandaşların yaralarını sarmayı sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın depremzedeler için çeşitli illere gönderdiği tır sayısı, 150’ye ulaştı.

‘Tüm hızıyla devam etmektedir’

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Taraftarlarımızla vatandaşlarımızın ulusumuzu yasa boğan deprem felaketinin ardından ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın kullanımlarına sunulmak üzere gönderdikleri malzemelerin gönüllülerimiz tarafından tırlara yüklenerek deprem bölgesine sevk edilmesi işlemi tüm hızıyla devam etmektedir” denildi.

Yardımların merkezi Vodafone Park

Bildirinin devamında, “Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’nin ihtiyaç malzemeleri kabul etmeye devam ettiğini hatırlatırız. Yardım malzemelerinin deprem bölgesine hızlıca transferi için tasniflerinin en kısa sürede yapılması önem taşımaktadır. Bu nedenle yardımsever vatandaşlarımızdan gönderecekleri malzemelerin içeriği ile ilgili bir bilgi notunu Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi’ndeki gönüllülerimizle paylaşmalarını rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.