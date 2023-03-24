Beşiktaş’ın borcu belli oldu! Kara tablo…

Gökhan Tiryaki’nin başkanlığını yaptığı Beşiktaş Jimnastik Kulübü Denetim Kurulu’nun hazırladığı 01.01.2022-31.12.2022 dönemini kapsayan rapor tüm divan kurulu üyelerine de gönderildi. Raporda siyah beyazlıların toplam borcu geçen arılık ayında sunulan rakamdan farklı olmadı. Beşiktaş’ın borcu 6 milyar 254 milyon 601 bin liraya çıktı. Bir önceki dönem borç tutarı 4 milyar 900 milyon 612 bin liraydı. Beşiktaş’ın borcu 2022 yılında 1 milyar 353 milyon 980 bin lira artış kaydetti

Uzun vadeli finansal borç 746 milyon TL yükseldi

Beşiktaş’ın 6 milyar 254 milyon liralık borcunun 2 milyar 235 milyon 237 bin liralık kısmı kısa vadeli; yani bir yıl içinde ödenmesi gereken borçtan oluşurken, uzun vadeli bor tutarıysa 4 milyar 19 milyon 363 bin lira olarak gerçekleşti. Gerek kısa gerekse uzun vadeli borcun ağırlıklı kısmı finansal borçlardan oluştu. Uzun vadeli borçların kısa vadeli kısımları 370 milyon 727 bin lira olurken, uzun vadeli finansal borç kalemi 3 milyar 207 milyon 852 bin lira olarak, mali tabloda yer aldı.

Uzun vadeli finansal borç kaleminde bir önceki döneme göre yaklaşık 746 milyonluk bir artış oldu. Beşiktaş, 2022 yılında bir önceki yılla kıyaslandığında borçları yüzde 28 oranında arttı. Ama raporda enflasyon oranının da yüzde 64 olmasına dikkat çekilerek, varlık değer artışının borç artışından daha yüksek olmasının beklenebileceğinin altı çizildi.

Varlıkların borcu karşılama oranında %1’lik iyileşti

Beşiktaş’ın 2022 sonu itibarıyla dönen varlık tutarı 979 milyon 160 bin lira olurken, duran varlıklar ise 1 milyar 837 milyon 579 lira olarak gerçekleşti. Kulübün toplam varlık tutarıysa 2 milyar 816 milyon 740 bin liraya ulaştı. Bir önceki dönem söz konusu tutar 2 milyar 200 milyon 790 bin liraydı. Varlıklarda yaklaşık 616 milyon liralık artış gerçekleşti. Nitekim 2021 yılında varlıklar borçların yüzde 44’ünü karşılarken 2022’de bu oran yüzde 1 artışla yüzde 45 olarak gerçekleşti.

Beşiktaş’ın net borcu 5.8 milyar lira oldu

Beşiktaş’ın net yükümlülükleri yüzde 24’lük artışla 4 milyar 646 milyon 818 bin liradan 5 milyar 752 milyon 843 bin liraya yükseldi. Denetim raporunda net borc hesabında uluslararası kabul gören toplam borçtan nakit ve nakit benzerleri ile 1 yıldan kısa vadeye sahip finansal yatırımların düşürülmesiyle elde edildiğine de vurgu yapıldı.

Türkiye’de genel alışkanlık toplam yükümlülükten sahip olunan varlık değerinin düşürülmesiyle hesaplanıyor. Özkaynaklardaki negatif trend ise devam ediyor. 2021’de negatif 2 milyar 699 milyon 821 bin lira olan özkaynak, 2022 sonunda negatif 3 milyar 437 milyon 860 bin lira olarak gerçekleşti.

Pandemi bitti kombine ve sponsorluk geliri patladı

Beşiktaş’ın mali tablolarındaki bazı detaylara bakıldığındaysa pandeminin sona ermesinin etkisiyle sponsorluk ve kombine gelirlerinde önemli bir gelir artışı olduğu dikkat çekiyor. Sponsorluk ve reklam geliri 2021’e göre yüzde 169’luk artışla, 96 milyon 199 bin liradan 258 milyon 757 bin liraya ulaştı. Kombine kart ve loca geliri de yüzde 540’lık artışla 37 milyon 657 bin liradan 241 milyon liraya çıktı.

Yönetim kuruluna bor 104 milyona çıktı

Beşiktaş’ın yönetim kurulu üyelerine olan borç tutarı da denetim kurulu raporunda yer aldı. 30 Eylül 2022’de 47 milyon 569 bin lira olan yöneticilere borç tutarı, yıl sonu itibarıyla 103 milyon 930 bin liraya çıktı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Denizbank konsorsiyumuyla yapılan 2 yıl ödemesiz 9 yıllık borç yapılandırma anlaşmasında ilk geri ödemenin ise 31 Ağustos 2023’te yapılacağına dikkat çekildi.

Yeni yasa için tüzük değişiklik çağrısı yapıldı

Beşiktaş Denetim Kurulu, raporunun önsözünde kulübün yeni çıkan spor yasası çerçevesinde tüzüğünde gerekli değişiklikleri hızlı bir şekilde gerçekleştirmesinin büyük önem arzettiğine de vurgu yaptı. Yeni yasayla birlikte derneğin ve şirketin mali dönemlerinin 1 Haziran tarihinden itibaren eşitleneceği ve bunun da mali tablolar konusundaki sorunları ortadan kaldıracağı ve böylece solo mali tabloların sunulmasını kolaylaştıracağı kaydedildi.