Beşiktaş’ın formaları depremzedeler için açık artırmaya sunulacak

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor maçında futbolcularının giyeceği formaları, depremzedeler için açık artırmayla satışa çıkaracak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;
“Futbolcularımızın Fraport TAV Antalyaspor maçında giyeceği formalar, tüm geliri depremzedelere yardım amacıyla kullanılmak üzere düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak.
Ülkemizi yasa boğan deprem felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla düzenlenecek açık artırma, bugün saat 19.03’te matchwornshirt.com adresinde başlayacak.