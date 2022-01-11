Beşiktaş’ın geleceği parlak

Eksikler, Beşiktaş’ta genç oyuncuları vitrine çıkardı. Emirhan’ın fırsatını iyi değerlendirip Çaykur Rizespor maçındaki performansı gözlerine altyapıya çevirdi.

Çaykur Rizespor deplasmanında 2-2 berabere kalan Beşiktaş‘ta kaçan galibiyetin üzüntüsü yaşanırken özkaynak sevinci sevinci teselli oldu. İlk kez Süper Lig maçında forma giyen 17 yaşındaki Emirhan İlkhan, şık bir gol atarak geceye damga vurdu. Eksikler nedeniyle U19’dan Serdar Saatçı, Emirhan Delibaş, Demir Ege Tıknaz, Emre Alım ve Göktuğ Baytekin gibi isimler de kulübede yer aldı.

Altyapıda attığı gollerle dikkat çeken 16 yaşındaki Semih Kılıçsoy’un da kadroya çağrılacağı öğrenildi. Yönetimin de onay verdiği ‘Özkaynak projesi’ sezon sonuna kadar sürecek ve Türk futboluna önemli isimlerin kazandırılması planlanıyor.

EMİRHAN’A SÖZLEŞME

Yönetim, Emirhan İlkhan konusunda harekete geçti. Beşiktaş, 17 yaşındaki merkez orta saha oyuncusunun 2023 yazında bitecek olan sözleşmesini uzatacak ve futbolcunun maaşına zam yapacak.