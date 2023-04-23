Beşiktaş’ın gol ayağı Vincent Aboubakar için olay benzetme: Gol sanatçısı…

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş deplasmanda Ümraniyespor’a konuk oldu.

Siyah – beyazlılar ilk yarıyı Nathan Redmond’ın golüyle 1-0 önde kapattı. 71. dakikada Vincent Aboubakar’ın attığı golle fark ikiye çıktı ve siyah – beyazlılar deplasmandan üç puanla dönen taraf oldu.

Bu skorun ardından 62 puana yükselen Beşiktaş üçüncü sırada yer alırken, 23 puanlı Ümraniyespor ise 18. sırada bulunuyor.

Fanatik yazarları, Beşiktaş’ın Ümraniyespor deplasmanından aldığı üç puanı analiz etti.

CEM DİZDAR | Şaşırtmayan sonuç, şaşırtan oyun!

İzlediğimiz ilk yarıya ‘Vasat altı ligin vasat altı maçı’ desem kızacak o kadar çok insan var k! Öfkelenip, burun kıvıran sayısının çokluğu ne yazık ki gerçeği değiştirmez. Öyle şeyler oluyor ki, şaşırmak ile ‘Yükselmek’ arasında gidip geliyor insan. Örneğin, Beşiktaş’ın ‘Büyük golcüsü’ karşı karşıya iki basit pozisyonu gol yapamıyor ama ‘Top taca çıktı mı çıkmadı mı?’ konusunda hakeme itiraz konusunda memleket vasatından özel örnekler veriyor! Ve bu garip durumu haklı bulan o kadar çok insan var ki! Ve yine çok az insan 2015 yılından bu yana ülkemizde oynayan ‘Süper Lig stoperi’ Tomislav Glumac’ın ‘Bileşik hata’ yapıp, Redmond’a gol attırmış olmasına şaşırıyor! Yine aynı oranda insan Aboubakar’ın ilk yarı ‘Görünmezliği’ne dikkat etmiştir. Elbette bu sadece futbolcuyla değil takımın oynadığı oyunla doğrudan ilgili ama galibiyet sonrası buna da takılacak insan sayısı azdı.

Ortalama oyunla kazandı

İkinci devrede ilkinden farklı değil, ‘Vasat altı ligin vasat altı maçı!’ Maç başlarken iki takım arasında 36 puan fark vardı ama sahadaki oyun bunu doğrular nitelikte miydi, tartışılır. ‘Golcü’ yine karşı karşıya pozisyonda atamadı ama diğer golcü (Aboubakar) bir kez göründü ve yürüyerek attı. Bu tür goller yiyen takım ligde kalamaz ama atabileceklerini atamayıp bu tür goller atan takım golcülerine dünyanın parasını verir, orası kesin! 0-2’nin ardından oyuna bir de top tutucu Ghezzal girince Beşiktaş zaten rahat götürdüğü maçı tamamen kontrolünde götürmeye başladı. Sonunda da sürpriz beklenmeyen bu sıradan maçta Beşiktaş, ligin en dibindeki takımı kendi ortalama oyunuyla yenerek ‘İlk üç’teki pozisyonunu korudu. Onlar için bundan sonrası, oyuncu ve teknik heyet için ‘Kazanmak’/’Prim’/’Sözleşme’ sarmalında devam edecek! Sorun, yönetimin neye, nasıl karar vereceği?

DENİZ ÇOBAN | Maç başlarken gelen açıklama!

Hakem Cihan Aydın, ligin tecrübesiz isimlerinden. İkinci kez üç büyük takım maçında görev aldı ve zorlanacağı bir pozisyon olmadan mücadeleyi tamamladı.

Maç başlamak üzereyken, MHK’den anlam veremediğim bir açıklama geldi ve “Bazı hakemlere görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır!” denildi. Şahsi fikrim, Konyaspor-Adana Demirspor ve İstanbulspor-Antalyaspor maçları… Hakemler de tahminim; Sarper Barış Saka, Alper Çetin, Yiğit Peşin ve Arda Kardeşler…

Daha önemli hatalarda bırakın açıklamayı, söz konusu isimlere maç bile verildi! MHK’nın yaptığı, hakemleri Kurtlar sofrasına atmaktan başka bir fayda sağlamayacak.

ALİ ECE | Bayram şekeri Aboubakar

Herkese hayırlı bayramlar dilerim. Bayram ziyaretleri kapsamında aşırı yoğun İstanbul trafiği varken uzakta oturan akrabaya gitme deneyimi tadında bir maçtı. İlk yarıda 14. dakikada Mert Günok’un yaptığı olağanüstü kurtarış dışında kayda değer fazla şey yoktu. Beşiktaş, Nathan Redmond’ın golüyle öne geçse de Aboubakar’ın topla adeta şiirsel faaliyetler sergilediği gol, uzakta oturan akraba evinde ikram edilen harika bayram şekeri tadındaydı.

Aboubakar, sol içte topla buluşunca kaleye çok rahat akabiliyor. O bölgede top ayağına gelmiş bir Aboubakar, efsanevi Brezilyalı gol sanatçısı Ronaldo’yu hatırlatan driplingler yapabiliyor. Son vuruşundaki uzak köşeye ayak içi de Aboubakar’ın driplingleri kadar klastı.

Avrupa için avantaj

Aboubakar tabii ki bu oyununu en üst seviyesindeki Brezilyalı Ronaldo kadar 90 dakikaya yayamayabiliyor. Tabii ki bizim lig ölçeğinde bu kadarı bile yetiyor da artıyor. Beşiktaş bu galibiyetle bir dahaki sezon Avrupa kupalarına katılmak için önemli bir avantaj yakaladı. Bir dahaki sezon daha güçlü şampiyonluk adayı olabilmek için ise Aboubakar’a eşlik edebilecek başka klas oyuncular gerekiyor.

ORHAN YILDIRIM | Bayramlık

Beş maçlık galibiyet serisine Trabzon’da ara veren Beşiktaş, rahat kazandı. Güneş’in ekibi, her iki yarıda bulduğu goller ile üç puanı almasını bildi. Lige tutunmaya çalışan Ümraniye önünde daha etkili olan Kartal, bu galibiyet ile Avrupa kupalarına gitmeyi büyük ölçüde garantileyip, taraftarına çifte bayram yaşattı. Hoca değişimine giden ev sahibi ekip, haftayı puansız geçip, ligde kalma umudunu mucizelere bıraktı.

Daha maçın başı. Ümraniyespor, Kayode ile pozisyona girdi. Kayode, açısını kapatan Mert’in üstüne vurdu. İkinci dakikada yaşanan olay bir anlamda kırılma anıydı.

Kartal, her geçen dakika topa daha fazla sahip olmaya başladı. Ancak gerçek anlamda bir on numarası olmadığı için, etkili olamadı. Takım oyununu sahaya yansıtamayınca, iş bireysel yıldızların becerisine kaldı. İşte 25’te gol böyle geldi. Cenk’in akıl dolu aşırtma pasında, Redmond ağları buldu.

Öne geçen Beşiktaş, iyice maça hakim olup, ilk yarıyı önde kapatmasını bildi. Bu yarıda ev sahibi takım vasatı geçemedi. Siyah-Beyazlılar da ayak uydurdu. Kötü futbol, güzel golün dışında zevk vermedi.

Siyah inci ipe dizdi

İkinci yarı Ümraniye risk alıp hücum denedi. Gücü ölçüsünde gol arasa da, net pozisyon bulamadı. Beşiktaş, bu durumu iyi değerlendirip arkaya sarktı. Önce Cenk’in atağında kaleci Orkun, çıkıp golü önledi. Kartal, gol denemelerini sürdürdü.

71’de Salih’in baskında topu kazanan Aboubakar müthiş gole imza attı. Yıldız forvet, rakiplerini tesbih gibi ipe dizip, topu uzak köşeye bıraktı: 0-2. Bu gol maçı erken bitirdi! Ev sahibi takım, umutlarını yitirdi. Beşiktaş, oyun ritmini istediği gibi yönetti.

Salih iki kişilik oynadı. Redmond, Aboubakar etkiliydi. Sonradan giren Ghezzal ve Maxim katkı verdi. Rosier ve Masuaku ataklara katılmadı. Gedson yine transfere takılmış olacak ki, eski formunun çok uzağında kaldı.

ERMAN ÖZGÜR | Antrenman maçı gibi

Beşiktaş orta sahasının ortak özellikleri alanı iyi kapatmaları, tempolarının iyi oluşu ve top rakipteyken etkin olmaları. Ancak asıl problem top Beşiktaş’tayken ne yaptıkları. Eğer Ümraniye zayıf bir rakibe karşı öncelikle oyun üstünlüğü sağlamak istiyorsanız orta saha oyuncuları pas trafiğinde çabuk ve dikine oynayabilmeli, sıkışık oyunda bire biri zorlayıp adam eksiltebilmeli ve ceza sahası içine de sürpriz şekilde gidebilmeli. Bunlar eksik olunca da Beşiktaş her ne kadar Redmond’un golü ile öne geçmiş olsa da sıkıcı oyunuyla hayal kırıklığı yarattı diyebilirim.

Zorlanmadan kazandı

2. yarıda da pas trafiği Beşiktaş’ın 2. gol için çok iştahlı olmayışından dolayı bir parça tembeldi. Yine de Cenk Tosun net bir fırsatı kullanamadı. Ümraniye maçın kendi adına tek kırılma anında Umut Nayir golü kaçırınca Aboubakar sazı aldı. Salih’in presinde aldığı topta 3 oyuncuyu geçerek golü yapıp maçı kopardı.

Beşiktaş sezon başı kamplarında oynanan antreman maçı tadında bir maçı tempo olarak kendini çok zorlamadan kazanmayı başardı. Elbette bu oyun üzerinden derbi öncesini konuşmak yanlış olur ancak Beşiktaş için tabelanın iyi oyunun çok tatmin edici olmadığını söylemek yanlış olmaz.