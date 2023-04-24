Beşiktaş’ın golcüleri Galatasaray’ı bekliyor!

Beşiktaş’ın Hangikredi Ümraniyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Rachid Ghezzal Galatasaray derbisini kaçırabilir. Karşılaşmaya ikinci yarıda dahil olan Cezayirli oyuncu, yaklaşık 30 dakika forma giydi. Maçın ardından kasığında ağrı hisseden Ghezzal’ın tedavisine başlandı.

2 hafta uzak kalabilir

Daha önceden kasığından yaşadığı sakatlık tam geçmeyen tecrübeli oyuncunun, probleminin arttığı ve bundan dolayı Galatasaray mücadelesinde forma giyme ihtimalinin oldukça zor olduğu kaydedildi. 30 yaşındaki oyuncunun kasığında yırtık tespit edilmesi halinde sahalarda en az 2 hafta uzak kalabilir. Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 11 maçta görev alan Rachid Ghezzal, 2 gol attı, 3 asist yaptı.

7 maçta 7 gol

Siyah-Beyazlılar’ın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar, Kara Kartal’daki üçüncü sezonuna tutuk başlasa da son haftalarda adete şov yapmıştı. Önceki gün Ümraniyespor’la oynanan karşılaşmada şık bir gole imza atan Kamerunlu futbolcu, son 7 mücadele sonunda 7 sayıya ulaştı. Yüksek performansıyla teknik ekibe güven veren Aboubakar, pazar günü Galatasaray’la oynayacakları müsabakada da gollerine devam etmek istiyor.

Dengeleri bozmak istiyor

Şampiyonluk yarışında işleri değiştirebilmek için Cim Bom’u yenmeleri gereken Kara Kartal’da Aboubakar, dev mücadelede takımına zaferi getirerek tüm dengeleri bozmak istiyor. Hafta boyunca takımın izinli olduğu anlarda da çalışmalarına devam edecek olan Aboubakar, şovuna kaldığı yerden devam etmeyi hedefliyor.

Cenk de yükselişte

Aboubakar’la birlikte takımın hücum hattında olan bir diğer isim de Cenk Tosun… Şenol Güneş’in göreve gelmesinden sonra adeta yeniden doğan Cenk, Ümraniyespor maçında skora katkı vererek görevini yaptı. Milli forvet, Redmond’un attığı gol öncesi klas bir asiste imza attı. Bu sezon 3. asistini yapan Cenk Tosun 12 de gol attı. Tecrübeli futbolcu, böylece bu sezon 15 gole katkı verdi. Cenk, derbide de hücum hattında etkili olmaya çalışacak.