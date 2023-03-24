Beşiktaş’ın istediği El Shaarawy’nin geleceği belli oldu! Anlaşma tamam…

Beşiktaş’ın teknik direktör Şenol Güneş’in talepleri doğrultusunda geçirdiği kadro değişim süreci devam edecek. Siyah-Beyazlılar, listesine eklediği iki ismin transferini bitirmek istiyor.

Rafa kaldırılmıştı

Ara transfer döneminde Beşiktaş’ın kadrosuna katmayı en çok istediği isimlerden biri Fatih Karagümrük forması giyen Fabio Borini olmuştu. İtalyan hücum oyuncusu ile yapılan görüşmelerde kulübüyle bir türlü orta yol bulunamayınca transfer rafa kaldırılmıştı. Fakat Siyah-Beyazlılar, 31 yaşındaki deneyimli oyuncuya sezon sonunda bu kez mutlak suretle kadrosuna katmak istiyor.

İmzaya kesin gözüyle bakılıyor

Özellikle Borini’nin sezon sonunda sözleşmesinin bitecek olması ve oyuncunun boşa çıkacak olması sayesinde Kara Kartal’ın eli bir hayli güçlendi. Borini ile de anlaşma sağlanırsa imzaların atılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Yeniden girişimler olacak

Kış transfer döneminde Beşiktaş’ın kadrosuna katmayı çok istediği Stephan El Shaarawy ile bir türlü anlaşma sağlanamamıştı. İtalya Serie A ekiplerinden Roma forması giyen deneyimli kanat oyuncusu için yaz döneminde yeniden girişimlerin olacağı belirtildi.

Pürüzler giderilmeye çalışılacak

İtalyan oyuncunun, sezon sonunda kontratı biteceği için Beşiktaş herhangi bir bonservis ödemeyecek. Fakat 30 yaşındaki oyuncuyu elinden kaçırmak istemeyen Kara Kartal, El Sharaawy ile yeniden görüşüp, pürüzleri giderecek.

İtalyanlar duyurdu

Ancak Çizme basınından flaş bir iddia geldi… Beşiktaş’ın da gündemindeki Stephan El Shaarawy kariyeriyle ilgili kararını verdi. Roma ile kontratı bitecek olan oyuncuyla anlaşma sağlandı. Beşiktaş’ın girişimlerde bulunduğu Stephan El Shaarawy 2 yıllık imzayı atıyor.

Prensip anlaşmasına varıldı

Beşiktaşlı taraftarların heyecan içinde haber beklediği Stephan El Shaarawy, kariyer planını yaptı. Bu sezon Roma’da genellikle hamle oyuncusu olarak kullanılan yıldız isim, son dönemde performansını artırmıştı. Akşam’ın, İtalyan basınından aktardığı habere göre Roma, oyuncuyla sözlü anlaşma sağladı.

Resmiyete dökülecek

Haberde Stephan El Shaarawy’nin Roma ve Jose Mourinho için kritik bir parça olduğu vurgulandı. 30 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık yeni sözleşmeyi imzalanacak. Önümüzdeki haftalarda transferin resmiyete döküleceği belirtiliyor.

Stephan El Shaarawy bu sezon Roma ile tüm kulvarlarda 30 maça çıktı ve 4 gol, 2 asistlik katkı verdi.