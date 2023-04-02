Beşiktaş’ın kalan maçları – Beşiktaş kaç deplasmanda gidecek? (Beşiktaş 2022/2023 fikstür)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Deprem felaketi sebebiyle, ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların geçersiz sayılması için federasyona başvuran Beşiktaş, alınacak yeni bir karara göre şampiyonluk yarışına yeniden dahil olabilir. Bu ihtimal gerçekleşirse Fenerbahçe maçında alınacak galibiyet hayati bir önem taşıyor. Aksi bir karar çıkması halinde bile Kara Kartal’ın galibiyet düşüncesi hiç bir şekilde değişmeyecek ve Kadıköy’e 3 puan için çıkılacak.

Beşiktaş kaç deplasmanda gidecek?

Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi dahil 6 deplasmana gidecek. Kara Kartal, evinde oynayacağı Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarını ise hükmen kazanacak.

Beşiktaş’ın kalan maçları (Beşiktaş 2022/2023 fikstür)

1. hafta

Beşiktaş 1-0 Yukatel Kayserispor

2. hafta

Alanyaspor 3-3 Beşiktaş

3. hafta

Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük

4. hafta

Beşiktaş 3-1 Sivasspor

5. hafta

Ankaragücü 2-3 Beşiktaş

6. hafta

Beşiktaş 0-1 Başakşehir

7. hafta

İstanbulspor 2-2 Beşiktaş

8. hafta

Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe

9. hafta

Giresunspor 0-1 Beşiktaş

10. hafta

Beşiktaş 2-2 Trabzonspor

11. hafta

Hatayspor 2-1 Beşiktaş

12. hafta

Beşiktaş 5-2 Ümraniyespor

13. hafta

Galatasaray 2-1 Beşiktaş

14. hafta

Beşiktaş 0-0 Antalyaspor

15. hafta

Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş

16. hafta

Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor

17. hafta: BAY

18. hafta

Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa

19. hafta

Konyaspor 1-2 Beşiktaş

20. hafta

Kayserispor 0-2 Beşiktaş

21. hafta

Beşiktaş 0-0 Alanyaspor

22. hafta

Fatih Karagümrük 2-1 Beşiktaş

23. hafta

Sivasspor 1-0 Beşiktaş

24. hafta

Beşiktaş 2-1 Ankaragücü

25. hafta

Başakşehir 0-2 Beşiktaş

26. hafta

Beşiktaş 3-1 İstanbulspor

27. hafta

Beşiktaş-Fenerbahçe

28. hafta

Beşiktaş-Giresunspor

29. hafta

Trabzonspor-Beşiktaş

30. hafta

Beşiktaş-Hatayspor (Hükmen galip)

31. hafta

Ümraniyespor-Beşiktaş

32. hafta

Beşiktaş-Galatasaray

33. hafta

Antalyaspor-Beşiktaş

34. hafta

Beşiktaş-Gaziantep FK (Hükmen galip)

35. hafta

Adana Demirspor-Beşiktaş

36. hafta: BAY

37. hafta

Kasımpaşa-Beşiktaş

38. hafta

Beşiktaş-Konyaspor