Beşiktaş’ın kalan maçları – Beşiktaş kaç deplasmanda gidecek? (Beşiktaş 2022/2023 fikstür)

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Kadıköy deplasmanında Fenerbahçe’nin konuğu olacak. Deprem felaketi sebebiyle, ligden çekilmek zorunda kalan Hatayspor ve Gaziantep FK ile oynanan maçların geçersiz sayılması için federasyona başvuran Beşiktaş, alınacak yeni bir karara göre şampiyonluk yarışına yeniden dahil olabilir. Bu ihtimal gerçekleşirse Fenerbahçe maçında alınacak galibiyet hayati bir önem taşıyor. Aksi bir karar çıkması halinde bile Kara Kartal’ın galibiyet düşüncesi hiç bir şekilde değişmeyecek ve Kadıköy’e 3 puan için çıkılacak.
Beşiktaş kaç deplasmanda gidecek?
Şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen Beşiktaş, Fenerbahçe derbisi dahil 6 deplasmana gidecek. Kara Kartal, evinde oynayacağı Gaziantep FK ve Hatayspor maçlarını ise hükmen kazanacak.
Beşiktaş’ın kalan maçları (Beşiktaş 2022/2023 fikstür)
1. hafta
Beşiktaş 1-0 Yukatel Kayserispor
2. hafta
Alanyaspor 3-3 Beşiktaş
3. hafta
Beşiktaş 4-1 Fatih Karagümrük
4. hafta
Beşiktaş 3-1 Sivasspor
5. hafta
Ankaragücü 2-3 Beşiktaş
6. hafta
Beşiktaş 0-1 Başakşehir
7. hafta
İstanbulspor 2-2 Beşiktaş
8. hafta
Beşiktaş 0-0 Fenerbahçe
9. hafta
Giresunspor 0-1 Beşiktaş
10. hafta
Beşiktaş 2-2 Trabzonspor
11. hafta
Hatayspor 2-1 Beşiktaş
12. hafta
Beşiktaş 5-2 Ümraniyespor
13. hafta
Galatasaray 2-1 Beşiktaş
14. hafta
Beşiktaş 0-0 Antalyaspor
15. hafta
Gaziantep FK 1-1 Beşiktaş
16. hafta
Beşiktaş 1-0 Adana Demirspor
17. hafta: BAY
18. hafta
Beşiktaş 2-1 Kasımpaşa
19. hafta
Konyaspor 1-2 Beşiktaş
20. hafta
Kayserispor 0-2 Beşiktaş
21. hafta
Beşiktaş 0-0 Alanyaspor
22. hafta
Fatih Karagümrük 2-1 Beşiktaş
23. hafta
Sivasspor 1-0 Beşiktaş
24. hafta
Beşiktaş 2-1 Ankaragücü
25. hafta
Başakşehir 0-2 Beşiktaş
26. hafta
Beşiktaş 3-1 İstanbulspor
27. hafta
Beşiktaş-Fenerbahçe
28. hafta
Beşiktaş-Giresunspor
29. hafta
Trabzonspor-Beşiktaş
30. hafta
Beşiktaş-Hatayspor (Hükmen galip)
31. hafta
Ümraniyespor-Beşiktaş
32. hafta
Beşiktaş-Galatasaray
33. hafta
Antalyaspor-Beşiktaş
34. hafta
Beşiktaş-Gaziantep FK (Hükmen galip)
35. hafta
Adana Demirspor-Beşiktaş
36. hafta: BAY
37. hafta
Kasımpaşa-Beşiktaş
38. hafta
Beşiktaş-Konyaspor