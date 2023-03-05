Beşiktaş’ın kalbinden Almanya’nın zirvesine: Edin Terzic tarih yazıyor

Geçtiğimiz sezon Marco Rose yönetiminde ligi lider Bayern Münih’in sekiz puan gerisinde kapatan Borussia Dortmund sezon sonunda Alman çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.

Borussia Dortmund yönetimi 2022/2023 sezonu öncesinde sürpriz bir şekilde takımın teknik direktörü olarak Edin Terzic’i atadı. Hırvat asıllı Alman çalıştırıcı daha önce 2020/2021 sezonunun bir kısmında sarı-siyahlıları geçici olarak çalıştırmıştı.

EDIN TERZIC’İN ANTRENÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyeri Almanya’nın alt liglerinde geçen Terzic, 2010/2011 sezonunda Borussia Dortmund U19 Takımı’nı çalıştıran Hannes Wolf’un yardımcısı olarak antrenörlük kariyerine merhaba dedi.

Bir dönem Borussia Dortmund için scout olarak da görev alan Hırvat çalıştırıcı, Borussia Dortmund’un U17 ve U16 takımlarında da görev yaptı.

BEŞİKTAŞ GÜNLERİ

2013 yılında Beşiktaş’ta teknik direktörlüğe Hırvat çalıştırıcı Slaven Bilic getirilmişti. Bilic’in yardımcılarından biri olarak da EdinTerzic’in ismi açıklanmıştı.

Terzic, 2013 ile 2015 yılları arasında Beşiktaş’ta Slaven Bilic’in yardımcılığını yaptı. Türkiye’de çalıştığı dönemde özellikle rakip analizlerinde Hırvat çalıştırıcıya önemli katkı yapmıştı.

Slaven Bilic ile West Ham United’da görev yapan Terzic, 2018 yılında Borussia Dortmund’a geri döndü. Lucien Favre’ın yanında yardımcı olarak görev yapan genç çalıştırıcı sezon başında Borussia Dortmund’un teknik direktörlüğüne getirildi.

2023 YILINA DAMGA VURDU

Edin Terzic yönetimindeki Borussia Dortmund sezona yeni transfer Sebastien Haller’in testis kanseri haberiyle başladı. İlk haftalarda inişli çıkışlı bir performans sergileyen Borussia Dortmund 2023 yılında ligde ve Avrupa’da çıktığı hiçbir maçta yenilgi yüzü görmedi.

Ligde son sekiz maçta sezki galibiyet alan sarı – siyahlılar, Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ilk maçında da Chelsea’ye mağlup etmeyi başardı.

REKORUN YENİ SAHİBİ

Edin Terzic, Borussia Dortmund ile ligde bir rekora da imza attı. Son sekiz maçta sekiz galibiyet alan Alman devi 2011/2012’den bu yana ilk kez böyle bir performansa imza attı.

O dönem Jürgen Klopp döneminde bu performansa imza atan Borussia Dortmund ligi şampiyon olarak tamamlamıştı.

BAYERN’E ZORLUK ÇIKARACAKLAR

Bundesliga’da Bayern Münih son 10 sezonun tamamında şampiyonluk yaşadı. 2022/2023 sezonunda ise geride kalan 23 haftada Borussia Dortmund ile aynı puana sahipler.

Averajla önde olan Bavyera ekibi gelecek hafta sahasında Augsburg’u konuk edecek. Borussia Dortmund ise Ruhr derbisinde Schalke 04’e konuk olacak.

Burak Özdemir – Fanatik.com.tr