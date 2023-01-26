Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı! Rachid Ghezzal…

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Alanyaspor’u konuk edecek. Siyah-Beyazlılar’ın maç kadrosu açıklandı.

Kara Kartal’da gözler birkaç gündür idmanlara çıkan Rachid Ghezzal’a çevrilmişti. Cezayirli yıldız henüz hazır olmaması sebebiyle, Josef de Souza da sakatlığı nedeniyle kadroya alınmadı.

Valentin Rosier, Romain Saiss ve Nathan Redmond da Kayserispor maçında gördükleri kartla cezalı duruma düştükleri için Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecekler.

Beşiktaş’ta 17 yaşındaki altyapı oyuncusu Semih Kılıçsoy da Alanyaspor maçının kadrosuna dahil edildi. Genç futbolcu forvet mevkiinde görev yapıyor.

İşte Beşiktaş’ın kamp kadrosu…