Beşiktaş’ın kamp kadrosu belli oldu! Yıldız futbolcu geri döndü

Süper Lig’de 23. hafta heyecanı yaşanırken yarın Beşiktaş deplasmanda Sivasspor’un konuğu olacak. Bu zorlu maç öncesi Siyah Beyazlılar’ın kamp kadrosu açıklandı.
Beşiktaş’ta 4 aydır formasından uzak kalan ve son dönemde takımla birlikte çalışmalara katılan Rachid Ghezzal bu zorlu deplasmanda kadroda yer aldı. Yeni transfer de Şenol Güneş’in tercihiyle kadroda yer aldı.
🧐 Beşiktaş’ta Sivasspor maçının kamp kadrosu belli oldu. 👇
🚨 Rachid Ghezzal geri döndü.
🚨 Amir Hadziahmetovic kadroda. https://t.co/zjZhUDp8t2
— Fanatik (@fanatikcomtr) February 3, 2023