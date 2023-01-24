Beşiktaş’ın radarındaki Jonjo Shelvey için sürpriz açıklama

Transferde adı Beşiktaş ile anılan Newcastle United’ın orta saha oyuncusu Jonjo Shelvey’nin geleceğiyle ilgili, teknik direktörü Eddie Howe’dan bir son dakika açıklaması geldi.

İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında yarın Southampton ile karşılaşacak olan Newcastle’da, teknik direktör Howe bir basın toplantısı düzenledi.

Beşiktaş’ın orta sahaya takviye için prensipte el sıkıştığı Jonjo Shelvey ile ilgili kulübü Newcastle United cephesinden gelen Haberler can sıktı. İngiltere Lig Kupası yarı final ilk maçında bugün deplasmanda Southampton ile karşılaşacak olan Newcastle United’da, teknik direktör Eddie Howe dün düzenlediği basın toplantısında Shelvey’in Beşiktaş’a transfer olacağı şeklindeki iddialara şu yanıtı verdi:

“Tüm spekülasyonlara şaşırdım. Bu iddianın nereden çıktığı hakkında hiçbir fikrim yok. Kesinlikle bizden gelmiyor. Jonjo, Newcastle United’ın çok değerli bir üyesi.”

Bu sezon takımı ile 5 maçta 122 dakika süre alan 30 yaşındaki futbolcu 2 maçta daha görev yaparsa sezon sonu bitecek sözleşmesi otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak.

Hürriyet