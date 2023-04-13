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13 Nisan 2023
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Beşiktaş’ın tarihi dizi oluyor!

Alaturka Online
Alaturka Online

1903’te kurulan ve tam 120 senedir spora hizmet veren Beşiktaş’tan flaş operasyon… Mazisi kupa, başarı ve hikayelerle dolu Siyah-Beyazlılar’da Başkan Ahmet Nur Çebi önderliğindeki yönetim kurulu bu koca tarihi gelecek nesillere aktarmak ve daha iyi anlatmak adına harekete geçti.

Kara Kartal’ın yöneticileri, 120 yıllık tarihi dizi yapmak için çalışmalara başladı. Asbaşkan Serhan Çetinsaya’nın yürüttüğü proje, Netflix’le ortak yapılacak. 10 bölüm dizi şeklinde çekilmesi planlanan belgeselde eski futbolcular ve yöneticilere de yer verilmesi bekleniyor.

En doğru zamanda çekimlerin resmen başlayacağı öğrenilirken bu gelişme Siyah-Beyazlı renklere gönülverenleri bir hayli heyecanlandırdı. 

 Süleyman Hatısaru

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