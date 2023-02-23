‘Beşiktaş’ın teklifini reddettik’

Devre arasında transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, kadroya Vincent Aboubakar, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Omar Colley ve Alexandru Maxim’i kadrosuna kattı.

Siyah – beyazlılar bir yandan deprem nedeniyle ara verilen lige hazırlanırken, diğer yandan da transfer çalışamalarını sürdürüyor.

ORTA SAHAYA BİR İSİM DAHA İSTEMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in orta sahaya takviye istediği ve Lokomotiv Moskova’da forma giyen Dmitri Barinov’un gündeme geldiği iddia edilmişti.

LOKOMOTIV MOSKOVA’DAN AÇIKLAMA

Rus ekibi Lokomotiv Moskova’nın CEO’su Vladimir Leonchenko, Beşiktaş’ın teklifi ve Barinov’un transfer iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Leonchenko, 26 yaşındaki oyuncuya 5 milyon Euro teklif geldiği iddiaları hakkında; “Medyada dile getirilen bilgiler doğru değil. Lokomotiv’e Türk kulübünden gelen tek teklif 1.5 milyon Euro ve sonraki satıştan küçük bir yüzdeydi.

Tabii bu teklifi kabul etmedik ve Türk kulübüne bildirdik. Böylece görüşmeler sona erdi. Lokomotiv’e bundan başka teklif gelmedi. Ne 4 milyon Euro ne de 5 milyon Euro” ifadelerini kullandı.

Bu sezon ligde 16 karşılaşmada görev alan Barinov, bir kez gol atmayı başarırken bir kez de asist yaptı. Rus oyuncu Rusya Kupası’nda da beş kez görev aldı.

Barinov, Rusya Milli Takımı’nın formasını ise 15 kez giydi.