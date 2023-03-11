Beşiktaş’ın transfer radarındaki ilk isim belli oldu!

Kadro değişimini sürdürmeyi planlayan Beşiktaş, yeni sezon için ilk hedefini belirlemiş durumda. Yönetim, bu transferi bitirmek adına girişimlerde bulunurken takım da Başakşehir maçının hazırlıklarına devam ediyor.

KARTAL’DA GÖZLER BAŞAKŞEHİR MAÇINDA

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’de Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Basına kapalı idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik direktör Şenol Güneş’in yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; ısınma koşuları ve top kapmayla başladı. Pas ve şut çalışmasıyla devam eden antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Hazırlıklar bugün de sürecek.

TAYYİP TALHA CAMİAYI SEVİNDİRİYOR

Beşiktaş’ın sezon başında Adana Demirspor’dan 1.5 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Tayyip Talha Sanuç, performansıyla hem teknik heyeti hem de camiayı sevindiriyor.

Şenol Güneş, 23 yaşındaki stoperin performansına göre sağ stoper takviyesi yapmayı planlıyordu. Ancak Antalya kampında hocasının kendisinden istediklerini tam anlamıyla kavrayan ve sistemine ayak uydurmayı başaran başarılı savunmacı, çıkışa geçerek hocasının gözüne girmeyi başardı. Kalan haftalarda genç oyuncu 11’de olmaya devam edecek.

‘TFF KARARINI GÖZDEN GEÇİRMELİ’

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ‘Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyasının tanıtımında Türkiye Futbol Federasyonu’na seslendi. Deprem sonrası TFF’nin ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın kalan maçlarında 3-0 mağlup sayılması kararıyla ilgili konuşan Çebi, “TFF, ligin gidişatına zarar verecek bu kararı aceleyle almıştır. Bu karar, gözden geçirilmeli” dedi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesindeki vatandaşlara yardım amacıyla hazırladıkları, ’Bırakmam Seni Türkiyem’ kampanyası çerçevesinde dün basın toplantısı düzenledi. Vodafone Park’ta düzenlenen toplantıya Başkan Çebi’nin yanı sıra Asbaşkan Serhan Çetinsaya ve Genel Sekreter Mehtap Mutluşan Ferah da katıldı. Başkan Çebi, “Yaşadığımız deprem felaketinin yaralarını sarmak için başlattığımız kampanyayı sunmak için toplandık. Türk halkının nasıl birlik ve beraberlik içinde olduğunu gösteren bir felaket yaşadık. Yaraları sarmak için uğraşan herkese teşekkür ediyorum. Unutmamalıyız ve bırakmamalıyız. Biz, Bırakmam Seni Türkiyem kampanyasıyla depremde zarar gören insanlarımıza katkı vermeye devam edeceğiz” dedi.

Başkan Ahmet Nur Çebi, deprem bölgesindeki vatandaşların yanında olduklarını belirtip tüm Siyah-Beyazlı camiadan da destek istedi.

‘Bu işin peşini bırakmayız’

Hatay ziyaretinde gördüğü tablonun çok kötü olduğunu dile getiren Başkan Çebi, “Bu işin peşini bırakmamamız gerekiyor. Hatayspor’u ziyarete giderken çökmüş iki okulu gördükten sonra çocuklarımız için okul yapmamız gerektiği algısı oluştu. Bu kampanyayı bu sebeple başlattık. ’Omuz omuza’ kampanyasının da ’Tek Yürek’ kampanyasının içerisinde de bulunduk. Beşiktaşımızın oluşturduğu kampanyayı bugün başlatıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Play-Off’u da tartışalım’

Deprem sonrası TFF’nin ligden çekilen Hatayspor ve Gaziantep FK’nın kalan maçlarında 3-0 mağlup sayılması kararıyla ilgili de konuşan Başkan, “TFF, ligin gidişatına zarar verecek bu kararı bence aceleyle almıştır. TFF, oynanmayan maçlarla ilgili aldığı puan kararını gözden geçirmeli. Play-Off konusunu da tartışalım, ligden çekilen takımların durumunu da tartışalım. Birilerinin menfaati için bir gecede karar alamazsınız. Bu kararın alınması hiç doğru değildi” diye konuştu.

‘6 bölgeye 6 okul yapacağız’

“Çocuklarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için “Bırakmam Seni Türkiyem” kampanyasını başlatıyoruz. Beşiktaş olarak en az 6 bölgeye 6 okul yapmayı planlıyoruz. Bekir diye bir kardeşimiz, içinde 500 TL olan kumbarasını göndermiş. Bu 500 lira, kampanyanın başlangıcı olacak. Tüm Beşiktaş camiasını Bekir gibi olmaya davet ediyorum. 50 liralık bağışları “Bırakmam” yazarak 1903’e gönderebilirsiniz. Biz de yönetim kurulu olarak 10 milyon lira veriyoruz” sözlerini kullandı.

‘Kayserili yöneticiler gevezelik yapmasın’

“Onur Bulut transferi bizim için normal, etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserisporlu yöneticiler eğer haklı olduklarını düşünüyorlarsa gidecekleri makamlar bellidir. Gereksiz yere gevezelik edilmesini doğru bulmuyorum. Bir futbolcu size gider ayak 1 milyon Euro kazandırıyorsa ve bunu yapmak için bir kağıt parçasına imza atıyorsa, ona saygı duymanız gerekir. Bir şekilde ona, bir odada kumpas kurmak yakışık değildir. Emekçi bir çocuğun hakkına tecavüz etmek ahlaki değildir.”

KAYSERİ’DEN CEVAP GELDİ!

Kayserispor, dün öğleden sonra Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi’nin açıklamalarına şu yanıtı verdi: “Ahmet Nur Çebi bilmelidir ki Kayserispor Kulübü de camiası da büyüktür. Sayın Çebi’nin yapmış olduğu talihsiz açıklamayı da kamuoyunun takdirine bırakıyoruz. Başkan olarak merhum Süleyman Seba’nın bırakmış olduğu mirasa yakışıp yakışmadığının muhasebesini yapmasını kendisine tavsiye ediyoruz.”

ORTA SAHAYA YENİ ADAY

Ara transfer döneminde takımdan ayrılan Josef de Souza’nın boşluğunu doldurmak için çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlılar’ın transfer gündemine Bournemouth forması giyen oyuncu girdi.

Beşiktaş’ın radarındaki ilk ismin Bournemouth’da forma giyen Jefferson Lerma olduğu öğrenildi. Siyah-Beyazlılar, kulübüyle sözleşmesi sezon sonu bitecek olan oyuncuyu bir an önce kadrosuna katmak istiyor.

28 yaşındaki ön libero, merkez orta saha ve sağ bek mevkilerinde de görev yapabiliyor.