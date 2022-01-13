Beşiktaş’ın yeni sportif direktörü Ceyhun Kazancı oldu

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Ceyhun Kazancı’nın ‘Sportif Direktör’ olarak görev alacağını açıkladı.

Beşiktaş’ta başkan Ahmet Nur Çebi, teknik sorumlu Önder Karaveli ile sezon sonuna kadar teknik direktör olarak sözleşme imzalarken, Ceyhun Kazancı’nın da kulüpteki görevini açıkladı. “Ceyhun Kazancı sportif direktörümüz oldu” diyen Çebi, “Kendisine çok güveniyorum. Kendisi Galatasaray Lisesi mezunu. Elbette bir liseden mezun olacaktı. Galatasaray Lisesi’nde okuyup Beşiktaşlı kalabilmek zordur. Başardığın için teşekkür ediyorum. Bu eleştiriler gereksiz” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY LİSESİ MEZUNU AMA BEŞİKTAŞLI

Galatasaray Lisesi’ni bitiren ama aileden Beşiktaşlı olan Ceyhun Kazancı, Boğaziçi Üniversitesi’nde siyasal bilimler ve uluslararası ilişkiler bölümünde okudu. 2011 yılında Procas Sportif Danışmanlık Menajerlik’te çalışan Kazancı, 2012 yılında IMG Doğuş’ta stat ve arena projesinde direktörlük yaptı. 2015’te Asset Sportif’te 1 yıl genele menajer asistanlığı yapan Kazancı, 2016’de geçtiği E-Kent Geçiş Sismeleri ve Biletleme Teknolojileri şirketinde genel müdür olarak 5 yılın üzerinde çalıştı.

CEYHUN KAZANCI’NIN KARİYERİ

Ceyhun Kazancı’nın futbolseverlerce tanınması Passolig ile birlikte oldu. 2016 yılında Passolig’in genel müdürü olarak çalışmaya başlayan Kazancı, Beşiktaş’tan teklif alıncaya kadar bu kurumda başarılı işlere imza attı. Kazancı, yeni sezonla birlikte Beşiktaş için çalışmaya başlayacak.