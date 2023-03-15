Beşiktaş’ın yeni transfer hedefi 1.90’lık yıldız!

Ara transfer döneminde kadrosunu 5 futbolcuyla güçlendiren Siyah-Beyazlılar, sezon sonu için de çalışmalarına devam ediyor. Josef de Souza’nın ayrılması, Atiba’nın sezon sonunda emekli olma durumu, Kerem Atakan Kesgin ve Necip Uysal’ın forma yarışı içinde olmaması gibi etkenleri göz önünde bulunduran yönetim, orta sahayı güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Amir Hadziahmetovic ve Salih Uçan’a ek olarak bu bölgeye yeni bir ön libero kazandırmaya karar veren idareciler, bu doğrultuda yeni hedefini belirledi. İşte haberin ayrıntıları…

GÜNEŞ’TEN GHEZZAL MÜJDESİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Siyah-Beyazlılar’ın dünkü idmanı öncesinde açıklamalarda bulundu. Nevzat Demir Tesisleri’nde depremzede çocukların da takip ettiği antrenman başlamadan konuşan Güneş, “Büyük felaketin fiziksel, psikolojik etkileri uzun süre devam edecek. Sosyal ve ekonomik olarak destek olmak zorundayız. Bugün buraya gelen çocuklarımızı sahada oynarken görmek mutluluk verici. Çocukların hepsi bizim. Yaşayanlara umut olmak istiyoruz. Beşiktaş yönetimi de kampanya başlattı. Maddi yardımın yanında okul da yapılıyor. Hepimizin destek olması lazım” dedi.

‘Omar Colley hasta’

İstanbulspor maçı öncesi takımdaki eksiklerle ilgili de bilgi veren Şenol hoca, “İstanbulspor iyi bir takım. Kolay bir maç olmayacaktır. Ghezzal antrenmana çıktı. Tayyip Talha ise bir süre idmana çıkmayacak, dinlendireceğiz. Colley de hastalığından dolayı idmanda yok” diye konuştu.

‘Kötü niyet ararsak buluruz’

Güneş, “Beşiktaş’a şunu yapmasınlar; zaten biz gerideyiz. Gaziantep maçında kırmızıyı VAR’da gösterenler, diğer maçları göstermediler. Karar verildi ama sonra karar değiştirildi. Bütün maçları verseydiler o zaman. O da yanlış, bu da yanlış. Kötü niyet ararsak buluruz. Biz bir şey demeden ‘3 puan bekliyor, 6 puan bekliyor’ deniyor. Oynamadan kazanılan maç var mı? Öyle bir şey diyen de yok zaten” sözlerini sarf etti.

GEDSON’A ADA KANCASI

Kara Kartal’ın en özel isimleri arasında yer alan Gedson Fernandes, ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çekiyor. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in geçmesi sonrasında ilk 11’de düzenli olarak forma giymeye başlayan ve yüksek form grafiğiyle dikkat çeken Portekizli futbolcu, takımın en kilit ismi konumunda… Orta saha hattına Amir Hadziahmetovic’in gelmesiyle birlikte üzerindeki yük biraz daha hafifleyen başarılı orta saha oyuncusu, hücum hattında kreatif görüntüsüyle alkış topluyor. Kara Kartal’la 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gedson, yükselen formu sonrasında transfer döneminin konuşulan isimleri arasına girmeyi başardı. Genç futbolcu için kulübe birçok İngiliz kulübünün menacerler aracılığıyla nabız yokladığı kaydedildi. Gedson, 2020-21 sezonunda Premier Lig ekibi Tottenham’da da forma giymişti.

BAŞKAN ÇEBİ’DEN MART AYI MESAJI

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulüp dergisinin mart sayısında camiaya seslendi. Çebi, “Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi derinden etkiledi. On binlerce vatandaşımızı kaybettiğimiz felaketin, ulusumuz üzerinde neden olduğu üzüntüyü silip atmak kolay olmayacak. Bizzat Yönetim Kurulu’ndaki arkadaşlarımla birlikte afet bölgesine giderek mülki ve idari amirlerin yanı sıra bölgede tespitlerde bulunan siyasi parti başkanları ve örgütleri ile toplantılar yaptık. Büyük Beşiktaş camiası adına; deprem felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi.

MERT GÜNOK ZİRVE YAPTI!

Kara Kartal’ın başarılı file bekçisi Mert Günok, Başakşehir maçının ardından, “Milli formayı giymek için elimden geleni yapacağımı söylemiştim. Yavaş yavaş o noktaya geliyorum. Milli takım için her zaman hazırım. Milli takımda görev almak benim için onurdur” demişti. Maçlara ek olarak takım çalışmalarında da başarılı görüntüler sergileyen Mert, performansıyla adeta zirve yaptı. Tecrübeli kalecinin A Milli Takım kadrosunda yer almasına kesin gözüyle bakılıyor.

LİG BİLETLERİ 180 TL’DEN

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında, cumartesi günü saat 19.00’da Vodafone Park’ta İstanbulspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu mücadelenin bilet satışlarına bugün saat 11.00’de başlayacak. Bilet fiyatları, 180 TL ile 2350 TL arasında olacak. 162 numaralı locada karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverlerin ise 4000 TL ödemesi gerekecek.

MULEKA’YA AFRİKA’DAN ELEŞTİRİ

Kartal, yaz transfer döneminde Standard Liege’den Jackson Muleka’yı kadrosuna katmıştı.. Siyah-Beyazlılar, bu transfer için 3.3 milyon Euro bonservis bedeli öderken Demokratik Kongolu golcü ilk maçlarda skor yükünü sırtlamıştı. Ancak sonrasında 23 yaşındaki futbolcunun düşük performansı sonrasında takımdan uzaklaşması, Afrika basınında da geniş yankı buldu. Africafootunited.com, Muleka’nın performansını analiz ettiği haberde oyuncunun standartlarının çok altında kaldığı ve kaotik bir performans sergilediği ifade edildi.

Devre arası transfer döneminde takımı 5 transferle güçlendiren Siyah-Beyazlılar, önümüzdeki sezon için de çalışmalara başladı. Beşiktaş, İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’nin formasını giyen Denis Zakaria’yı takibe aldı.

PİYASA DEĞERİ 20 MİLYON EURO

Sezon başında Juventus’tan kiralık olarak Chelsea’ye transfer olan 26 yaşındaki Demokratik Kongo asıllı İsviçreli ön libero, İngiliz ekibinde 12 karşılaşmaya çıkıp 1 gollük performans sergiledi. Ön liberoya ek olarak merkez orta saha ve stoper bölgelerinde de forma giyebilen 1,90’lık futbolcu, geçen yıl Ocak ayında Almanya temsilcisi Gladbach’tan Juventus’a 10 milyon Euro’ya transfer olmuştu. Piyasa değeri 20 milyon Euro seviyesinde bulunan tecrübeli futbolcu için Beşiktaş’ın sezon sonunda Juventus’a kiralama önerisinde bulunması bekleniyor.

OPSİYONU CHELSEA’DE

Chelsea’de satın alma opsiyonu bulunan Zakaria, İsviçre Milli Takımı’yla 45 karşılaşmaya çıkıp 3 gollük performans sergiledi. Deneyimli oyuncunun Kara Kartal’ın ilgisine nasıl yanıt vereceği sezon sonunda belli olacak. Chelsea eğer opsiyonu kullanmazsa Siyah-Beyazlılar’ın bu transfer için şansı olacak.